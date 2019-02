Lakossági fórumot is tartanak az M85-ös munkafázisairól

A Fertőrákos–Sopron közötti úton információs táblák is tájékoztatják a közlekedőket az M85-ösről.

Lakossági tájékoztató

Az M85-össel kapcsolatban a munkák ütemezéséről, a szállítóutakról, a beruházás soron következő munkafázisairól lakossági fórumot szervez a NIF Zrt. és a kivitelező DS Konzorcium március 6-án Sopronban. A konkrét helyszínről és a kezdési időpontról még tartanak az egyeztetések.

Egyre látványosabb az M85-ös gyorsforgalmi út építése, illetve előkészítése. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. koordinálásában az M85-ös gyorsforgalmi út IV. szakaszán – a Sopron, keleti csomópont és a fertőrákosi csomópont közötti részen – jelenleg a munkaterület tűzszerészeti átvizsgálását és robbanószerkezet-mentesítését végzik. Ezzel párhuzamosan zajlik a geodéziai alapponthálózat létesítése, a bozót-, cserjeirtás és fakivágás, s megkezdődött a szállítóutak kiépítése is. Az adott szakaszon tehát konkrétan M85-ös építési munkák még nincsenek, viszont a fontos előkészítő feladatok jó ütemben haladnak. A szállítói utat a nyomvonal kisajátítási területén alakítják majd ki. A kivitelező kizárólag a kiépített és jóváhagyott szállító-utat veheti igénybe.Az M85-öshöz kapcsolódóan az érintett területen épületbontások is folyamatban vannak. A munkaterület megközelítésére a munkagépek csak két útirányt tudnak használni. Ezek közül az egyik földút, amely a jelenlegi időjárási viszonyok, a sár miatt nagyon nehézkesen járható. A másik opció, a vasúti átjáró egyelőre még nem működőképes megoldás. Így fordult elő, hogy a gépek elhaladtak a Pihenőkereszt lakópark mellett, de ez a szállítási mód nem volt rendszeres és a szükséges engedélyek is megvannak hozzá. Ugyanakkor a lakópark közelében az M85-östől függetlenül is zajlanak munkálatok nehézgépekkel, amelyek viszont már nem a NIF Zrt. hatáskörébe tartoznak.