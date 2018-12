Közgyűlés Sopronban: drágább lesz a gyermekétkeztetés

Simon István alpolgármester, Fodor Tamás polgármester, Sárvári Szabolcs jegyző és Kovács Gábor aljegyző a városháza dísztermének pulpitusánál.

Minden bonyodalom nélkül zajlott le az év özgyűlése, amelyen a rendes ülést rendkívüli is övette. Ez utóbbi egyik napirendi pontjatal volt kapcsolatos. A gyorsforgalmi és létesítményeinek – így például a „ráhordó utak" – nyomvonala Sopron özigazgatási területén belül is számos ingatlant érint, öztü önkormányzati tulajdonúakat is. A épviselő arról szavaztak, hogy elfogadjá -e a magyar állam nevében eljáró illetékesek vételi ajánlatát. E tizenhárom önkormányzati ingatlan a „Fertőrákos–Sopron–országhatár szakasz a 8647. jelű Sopron, északnyugati elkerülő úttal" megnevezésű projektben szerepel. özülü a legkisebb 112 négyzetméteres, a legnagyobb özel 3800 négyzetméteres terület. A tizenhárom ingatlanért a magyar állam 41,49 millió forintot ajánlott fel, amelyet a özgyűlés jóváhagyott.Ugyancsak a rendkívüli özgyűlésen tárgyaltáA díjak 2013 szeptembere óta nem változtak. Az alapanyagok ez idő alatti árnövekedése miatt 2019. február elsejével átlagosan tíz százalékkal emelkednek az étkezési díjak. Ugyanakkor az eddig biztosított kedvezmények továbbra is érvényben maradnak.Úri huncutságnak is beillik, hogy a Lőverek városrészben a Honvéd útról nyíló zsákutcát egy illető a saját nevéről szerette volna elneveztetni. Mindhiába, mert a épviselő az előterjesztésben szereplő Kilátó özt szavaztá meg – ugyanis az út özel található a sörházdombi magasleshez.az év özgyűlésén. A Magyarországi Légimentésért Alapítvány az önkormányzatokhoz fordult segítségért egy ézi ultrahangkészülé és egy mellkaskompressziós gép beszerzése érdekében. A észülékek ára mintegy nyolcmillió forint, amelyeket a balatonfüredi légimentőbázis kapna meg.Jelenleg t ilyen állomás mű ödik az országban, megyénk a balatonfüredi bázis lefedettségéhez tartozik. Idén szeptemberig az állomás szakemberei 129 betegellátásban vettek részt. A épviselő-testület csatlakozott a felhívás támogatóihoz, s étszázezer forintos segítséget szavazott meg.