Kósa Lajos Sopronban: Magyarországot kell képviselni Brüsszelben

– A legfontosabb dolog a demokráciában a választás. Európai parlamenti választás volt korábban is, de ennek most nagyobb a tétje – kezdte előadását Kósa Lajos országgyűlési képviselő, önkormányzati választásokért felelős országos kampányfőnök tegnap este a Liszt-központban.



– Európát elárasztják az illegális migránsok. A május 26-i választásnak pedig az a tétje, hogy beengedjük-e őket Magyarországra. Két nagy tábor van a jelenség megítélésében; az egyik azt mondja, hogy Európa legyen multikulturális kontinens, a másik azt, hogy a migráció veszélyes. A Fidesz és a KDNP ez utóbbit állítja. Mi azt mondjuk, hogy túlnépesedési válság van Afrikában és Közép-Ázsiában, s az onnan ide érkezők nem tudnak integrálódni még második és harmadik generációként sem.



Európában pedig mi vagyunk itthon – emelte ki Kósa Lajos a telt házas előadáson. Beszélt arról is, hogy az unióban hatalmas küzdelem folyik az érdekérvényesítésért, a gigászok csatájában azonban könnyen eltaposnának bennünket, hiszen a világ népességének mindössze két ezrelékét tesszük ki. „Csakis erős nemzeti kormány képviselheti a magyar érdekeket" – hangsúlyozta a politikus. Elmondta, akik pénzelik a migrációt, arra számítanak, hogy ezzel gyengítik a nemzetállamokat.



– Van egy másik tétje is a májusi választásnak: erős nemzetállamok alkotják Európát vagy létrejön az Európai Egyesült Államok. Mi azt mondjuk, nekünk Magyarországot kell képviselnünk Brüsszelben, és nem Brüsszel érdekeit kell néznünk Magyarországon – zárta Kósa Lajos.