Kínába utazik a Mozart-zenekar, melynek a soproni szimfonikusok művészeti vezetője is tagja

Kóczán Péter Mozart-zenekari öltözékben a bécsi Musikvereinben, próba és koncert között.

– Karácsony előtt a Musikverein nagytermében, a Goldener Saalban adta idei utolsó bécsi koncertjét a Mozart-zenekar, Karl Korak vezényletével. Az ünnepek után Kínába indulunk hangversenykörútra – tudtuk meg Kó-czán Péter brácsaművésztől.– Ázsiai utunkon Deák András lesz a karmesterünk, aki 2006 óta rendszeres meghívott dirigense a Mozart-zenekarnak. Pekingben két koncerten lépünk közönség elé. A turné során Sanghaj, Sencsen, Kuangtung és Csangsa hangversenytermeiben vendégszerepelünk. A Mozart-művekből álló műsorban énekes szólisták is emelik az est fényét. Az elmúlt években a Mozart Orchesterrel több alkalommal koncertezhettem New Yorkban, Washingtonban, Montrealban, Torontóban, Mexikóban, de Oroszországban, Lengyelországban és Japánban is. Mozart zenéjét mindenütt a világon nagy rajongással fogadják, reméljük, így lesz ez Kínában is.