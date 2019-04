Kiderült mi volt a TEK akció - Kábítószer-kereskedőket fogtak el Harkán - fotók, videó

Csütörtök - A rendőrség csütörtök reggeli tájékoztatása szerint az osztrák társszervek közreműködésével végrehajtott művelet eredményeképpen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai és a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei egy közös rajtaütés keretében fogták el a terjesztőket, akik Dél-Amerikából hoztak be Magyarországra közel 4 kiló kokaint azért, hogy azt értékesítsék.A kábítószer beszállításakor öt férfit értek tetten a rendőrök április 22-én a késő esti órákban Harkán, ahol 3500 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint a porciózáshoz és értékesítéshez szükséges eszközöket foglaltak le. Ezzel egy időben Kópházán is intézkedtek a rendőrök egy nővel szemben, aki szintén szerepet játszott a kábítószer behozatalának szervezésében.A KR NNI felkérésére a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság a Szombathelyi Rendőrkapitányság közreműködésével, valamint a KR NNI munkatársaival 2019. április 23-án éjfél körül ellenőriztek egy szombathelyi szórakozóhelyet, valamint kutatást tartottak egy szintén szombathelyi lakásban, ahol lányok futtatásával kapcsolatos feljegyzéseket is lefoglaltak.A KR NNI Felderítő Főosztály Vagyonvisszaszerzési Hivatal a gyanúsítottaktól több helyszínen közel 121 millió forint értékben vett zár alá lakóingatlant, illetve foglalt le készpénzt, telefonkészülékeket és több nagy értékű luxusautót.A KR NNI munkatársai az elfogott hat személy közül B. Lászlót, K. Hajnalkát, T. Dávidot, T. Krisztiánt, valamint B. Gábort kábítószer-kereskedelem bűntett, valamint további bűncselekmények gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették őket.A terhükre rótt minősített kábítószer-kereskedelem bűntette életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.Az ügyészség az elkövetők letartóztatását indítványozta az esetükben megállapítható szökés, bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt. Akényszerintézkedés tárgyában a Győri Járásbíróság fog a mai napon döntést hozni.

Korábban

A terrorelhárítókra is szükség volt hétfőn éjszaka, amikor egy harkai csoporton ütött rajta a rendőrség. A Soproni utcában volt a nagyszabású akció, melynek során öt embert bilincsben vittek el az egyenruhások. Annyi biztosan kiderült, hogy nem a megyei rendőr-főkapitányság volt illetékes az ügyben, vagyis nem helyiek akciója volt a hétfő esti rajtaütés, így információért is az Országos Rendőr-főkapitánysághoz irányították a Kisalföldet. Ott azonban csak későbbre ígértek tájékoztatást.Információink szerint drog állt az intézkedés hátterében.