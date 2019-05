Kiállítás nyílt vizsgaremekekből Sopronban, a Handler szakképzőben - Sok fotó

Immár második alkalommal rendezik meg az SC Handler Nándor Szakképző Iskola végzős tanulóinak legjobb vizsgamunkáiból összeállított kiállítást az iskola aulájában. A faipari technikusok, asztalosok és női szabók alkotásai június 14-ig tekinthetők meg, összesen tizenhét asztalosipari munka és tíz ruhaköltemény.– Öröm volt látni mennyit fejlődtek a nálunk eltöltött évek alatt a nappali és felnőttoktatásban résztvevő tanulóink. Fontos számukra a kiállítás, hogy megmutathassák kreativitásukat, és a pedagógusok számára is visszajelzés ez munkájuk eredményéről – mondta bevezetőjében Kósa Éva, a tagintézmény vezetője, aki a meghívottak között köszöntötte Králik Tibort, a szakképzési centrum kancellárját, Horváth Vilmos kamarai elnököt és Mágel Ágost önkormányzati képviselőt.– A tanulók maguk találják ki mit szeretnének készíteni, a tervezést és a gyártás-előkészítést is maguk végzik. Az anyagbeszerzésben és a legyártásban viszont segít az iskola – magyarázza Kánitsch Tamás, gyakorlatioktatás-vezető, miért is olyan szépek, egyediek és igényesek a kiállított tárgyak.– Elérkeztünk arra a pontra, amikor egyre többen ismerik fel, hogy érték az ember munkájából és tudásából születik. Az is öröm, hogy felnőttként is mind többen váltanak, ha nem érzik jól magukat korábban választott szakmájukban. Az itt kiállított tárgyak színvonaluknál fogva akár a Magyar Kézműves Remekek versenyén is megállnák a helyüket – dicsérte a tanulókat, oktatóikat és persze a vizsgamunkákat megnyitó beszédében Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.Arra biztatta a gyerekeket, őrizzék meg ezeket az alkotásokat, és majdan mutassák meg gyermekeiknek, unokáiknak, mert büszkék lehetnek magukra. Igazi alkotásoknak nevezte a kiállított darabokat, amik elkészítéséhez kézügyességre, tudásra és szívre volt szükség.