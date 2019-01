Kiállítás nyílt az Eszterháza Központ fotópályázatának díjnyertes fotóiból

A tárlat 2019. március 22-ig tekinthető meg a fertődi Esterházy-kastély nyitvatartásához igazodva a Pálmaház kistermében.

A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes Magyarország legnagyobb, legimpozánsabb barokk-rokokó kastélya, páratlanul szép természeti környezetével és épített örökségével, káprázatos pompájával, valamint a nagycenki Széchényi-örökség, a Legnagyobb Magyar, Széchenyi István gyermekkora, fiatal éveinek lakhelye, nemzetépítő munkásságának egyik legfontosabb színtere volt az Eszterháza Központ fotópályázatának témája - ezért is érzi minden alkotószellemű ember ezeknek e helyeknek ihlető erejét.A beérkezett és díjazott pályaművekből a Magyar Kultúra Napján nyílt kiállítás a fertődi Esterházy-kastélyban.- A természeti tájnak, az épített környezetnek nem csak a szépsége hat a látogatókra, hanem mindaz az erő, szellemiség, amelynek forrása az érték. Az érték az, amely megtartotta és ma is igazán széppé, vonzóvá teszi ezeket a helyeket. Az érték ugyanúgy, mint ma is, mindig a fejlődés, a többé válás erejét adta és adja, és, amelyet felismerni, amelyet a közösség építésére, gyarapítására, előremenetére használni közös felelősségünk - hangsúlyozta Tóth Éva, az Eszterháza Központ kommunikációs igazgatója. Hozzátette: azért is örömteli, hogy sok fiatal jött el a kiállítás megnyitóra, mert fontos bennük tudatosítani, hogy mindaz a művészi érték, szellemi erő, tudás, amelyet itt a valóságban és a képeken is látnak nem csak szép, hanem mindannyiunk közös felelőssége és jövője is, mert a gazdaságfejlesztés, a jövőépítés szolgálatába állítható.A jelen erre jó példa, amit folytatniuk nekik kell azzal a tudással, amit ma megszereznek. Méltó üzenete ez a Magyar Kultúra Napjának - tette hozzá Tóth Éva.Az ország minden szegletéből érkezett pályaművekből a legjobb 30 képet állították ki - mondta el a kiállítást megnyitó Hipságh Gyöngyi, a Soproni Fotóklub vezetője, aki egyben a kiállítás rendezője, a pályázat szakmai zsűrijének elnöke is volt.Az Eszterháza Központ 2018-ban a Magyar Fotográfia Napján hirdette meg örökséghelyszíneinek pályázatát - mondta el Hipságh Gyöngyi, a Soproni Fotóklub elnöke, aki bevezetőjében a fotográfia történetét ismertette, rámutatva, hogy arra, hogy a magyar fotográfia rangos helyet foglal el az elég rövid idő alatt művészeti kifejezési formává is vált technika történetében.A fénykép megjelenésének ideje egybeesik azzal az időszakkal, amely a fertődi Esterházy- és nagycenki Széchenyi-kastély építésének ideje is, ezért is érdekes, amiként most együtt láthatjuk az elődök által épített és az általuk feltalált technika segítségével, a mai kor embere által megörökített képeket.- Kellenek az ilyen pályázatok, mint az Eszterháza és Nagycenk épített és természeti értékeit bemutató pályázat, mert ezek felhívják a figyelmet arra, hogy érdemes megismerni, felkeresni hazánk gyönyörűségeit, értékeit, csodás tájait, épített és természeti örökségünket.A pályázat, annak fotói azt üzenik: Mutassuk meg gyermekeinknek, fiataljainknak, hogy mennyi szépséget rejt a Kárpát-medence e csöppnyi területe, a mi hazánk fogalmazott Hipságh Gyöngyi.A fertődi Esterházy-kastély helyszínét ábrázoló kategóriában Szita Ferenc: Éjszakai herceg című műve lett a nyertes fotó. Második helyen Baranyai-Barcza Balázs: Ebéd a pusztán képe végzett, harmadik helyezést ért el Hipságh Péter: Nemes út című képével.A nagycenki fotópályázat legjobbja Marton Ágota: Árnyék műve lett. Második helyen Kecskeméti-Tóth Nikolett: Kastély képe végzett. Harmadik helyezést ért el Szőnyi István: Padlótól a mennyezetig képével.