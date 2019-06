Kezdődik a levendulaszüret a fertődi eszterházai levendulakertben

A levendulavirágzás ideje alatt, június 21-30. között a kert mindennap 10-18 óráig tart nyitva és programokkal is várja látogatóit.



A levendula a virágzás függvényében a készlet erejéig, a helyszínen kapott aratótasakba, magáncélú felhasználásra gyűjthető. Belépőjegy: 500 forint/1 db aratótasak, 800 forint/2 db aratótasak illetve 1100 forint/3 db aratótasak.



A fertődi Esterházy-kastély területén már az 1750-es években is volt olyan kertrész, ahol a zöldség- és gyümölcsfélék mellett a konyhára szükséges gyógy-és fűszernövényeket is megtermelték.



A levendulakertbe az elmúlt években közel 10.000 tő francia levendulát telepítettek, a virágzásuk egyre bőségesebb. A francia levendula mellett a kertben gyógynövények – zsálya, kakukkfű, rozmaring és a tárkony – is megtekinthetők.