Két család életét mentette meg a szén-monoxid-érzékelő Sopronban

A napokban előbb egy István bíró utcai lakásban, utána pedig a Templom utcában jelzett a riasztó. A lakók kiszellőztettek és hívták a tűzoltókat. A jól működő érzékelőknek köszönhetőensenki.Az István bíró utcai lakásban egy nyílt égésterű kombi gázkazán és a páraelszívó együttes működése okozhatta a problémát, a Templom utcában pedig a gáztűzhely közelében volt a legmagasabb a gázkoncentráció. A gázszolgáltató mindkét ingatlant kizárta a szolgáltatásból, s előírta a gázkészülékek felülvizsgálatát.A szén-monoxid a lakás légterébe a kéményen, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. A nem megfelelően működő kéményből az égéstermék (füstgáz) visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül is juthat szén-monoxid a lakótérbe. Az utólag beépített gépészeti berendezések (pl. szagelszívó, szárító), valamint az utólagos építészeti átalakítások is befolyásolhatják az épület levegő ellátását, a kéménykör működését.A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szellőztetés mellett, a tüzelő-fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők rendszeres, - szakember által végzett – karbantartása és a kémények rendszeres ellenőrzése is fontos.A zárt térbe visszajutó szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelent az emberekre és a háziállatokra egyaránt. Ez a gáz színtelen, szagtalan, jól elkeveredik a szoba levegőjével és rendkívül mérgező. A mérgezés tünetei hasonlítanak más betegségekhez, - fejfájás, émelygés, hányinger - ezért nehezen felismerhető.Saját biztonságuk növelése érdekében, mindenki részére javasoljuk a szaküzletben vásárolt, megbízható szén-monoxid-érzékelő beszerzése mellett, ügyeljenek a tüzelő-fűtő berendezés megfelelő működését biztosító feltételek meglétére, így a levegő utánpótlás és az égéstermék elvezetés biztosítására is.