Késsel kétszer megszúrta volt feleségét - az osztrák rendőrök átadták a támadót a soproni nyomozóknak - fotók

Fotók: Police.hu

A Győri Járásbíróság nyomozási bírája az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapi időtartamra elrendelte annak a gyanúsítottnak a letartóztatását, aki a gyanú szerint még márciusban egy soproni lépcsőházban volt feleségére késsel támadt rá.A bíróság a megalapozott gyanú fennállását megállapította és a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelését indokoltnak látta. A bíróság döntésének indokolása szerint a gyanúsított esetében valószínűsíthető, hogy az eljárás során elérhetetlenné válna, hiszen magyarországi lakcímmel nem rendelkezik, továbbá az elkövetés után egészen a pénteki elfogásáig mindent megtett annak érdekében, hogy a hatóságok elől elmeneküljön."A bíróság a határozat indokolásában rámutatott arra is, hogy a gyanúsított tekintetében az eljárás nehezítésének veszélye is fennáll, különös tekintettel a tanúk jogellenes befolyásolására, valamint nem zárható ki továbbá a bűnismétlés veszélye. A döntés nem végleges, ellene a gyanúsított fellebbezést jelentett be" - közölte portálunkkal dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra, a Győri Törvényszék szóvivője.A nyomozás adatai szerint 2019. március 19-én 20 órakor érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint Sopronban egy lakóház lépcsőházában megtámadtak egy nőt. Az intézkedő rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a hazaérkező sértettet volt férje a lépcsőházban várta, ahol szidalmazni kezdte, majd egy késsel kétszer megszúrta. Ekkor egy, a lépcsőházba éppen belépő férfi sietett a nő segítségére.Dulakodni kezdett a támadóval, aki a késsel őt is megvágta, majd a gépkocsijába ülve elmenekült. A késelő elfogására tett intézkedések eredményeként ausztriai lakcímén az osztrák rendőrök rövid időn belül elfogták és bűnügyi őrizetbe vették az 51 éves magyar állampolgárságú férfit.Az osztrák hatóságok K. S. Miklóst 2019. július 12-én adták át a magyar rendőröknek. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói több emberen elkövetett emberölés bűntett kísérlete elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, továbbá 2019. július 13-án előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.