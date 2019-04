Késelés Sopronban - Saját életét kockáztatva mentette meg Németh Zoltán a fiatalasszonyt

Németh Zoltán még kötözésre jár, de begyógyulnak a sebei. Fotó: Magasi

Németh Zoltán nagy bátorságról és különleges lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. Fotó: Magasi

A kezén még kötés védi az utolsó, be nem gyógyult sebet, a nyakán és a halántékán már halványulnak a vágások nyomai., az emlékek viszont valószínűleg egy életre Németh Zoltánba vésődtek. Ő volt az, aki mérlegelés nélkül a segítségére sietett annak a fiatalasszonynak, akire volt férje támadt egy Deák téri lépcsőházban. Hogy a támadás emberölési kísérlet maradt, az kétségtelenül Németh Zoltán érdeme.– Édesapámnál jártam, a gyógyszertár közelében parkoltam le. Már visszafelé jöttem, szálltam volna be a kocsiba, amikor meghallottam a sikításokat: „Segítség, meg akar ölni!" Éppen a húgommal beszéltem telefonon, csak annyit mondtam neki, hogy „Hívd a rendőrséget!" és berohantam a lépcsőházba, ahonnan a hangokat hallottam – kezd a hátborzongató történetbe az egyébként egy autóértékesítési kft. biztonsági vezetőjeként dolgozó Németh Zoltán.– Az első emeleti lépcsőfordulóban egy látásból ismerős fiatal nő feküdt, a mellkasán térdelt egy férfi. Mire odaértem, láttam, ahogy kétszer is szúr. Az csak később derült ki számomra, hogy a penge mind a kétszer elakadt a szegycsontban, ezért nem lett belőle nagy baj. Akkor azonban csak a mozdulatot láttam, így gondolkodás nélkül ütöttem és cibáltam el onnan a férfit. Rám nézve is üvöltött: „Téged is megöllek!" Felém szúrt, én meg automatikusan belemarkoltam a késbe. Nos, ennek a nyomait látjuk még ma is – mutatja a sebet a kezén. Dulakodás közben sikerült kiütnie a támadó kezéből a fegyverét, s végül a férfit is letaszította a lépcsőn, de az pont a kés mellé esett, s újra üldözőbe vette a közben utcára menekült nőt.– Kint is azt kiabálta, hogy megöli, de a hangzavarra addigra már mások is felfigyeltek. Egy közeli lépcsőházba menekítették – mint később kiderült – ismerősei a fiatalasszonyt, a férfi pedig, akinek a nyomában voltam, újra felém fordult. Hogy csináltam, nem tudom, de valami oszlopot kaptam ki a földből a Deák téren és azzal hárítottam el a kést, de így is elérte a halántékomat és a nyakamat. Szerencsére nem voltak mély vágások, de csupa vér lettem. Dulakodás közben egy autóra is ráesett, kiderült, az ő kocsija, beült és megpróbált elütni. Volt időm egy fa mögé ugrani, és akkor végre elhajtott – idézi fel a történteket Zoltán, akit ismerősei félig viccesen ma már a soproni Chuck Norrisként emlegetnek. Kétségtelen, hogy nagy bátorságról és különleges lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. A kérdésre, hogy utólag, tiszta fejjel mérlegelve is ugyanígy cselekedne-e, egyértelmű választ ad.– Meghalhattam volna. Most már tudom, de akkor ezt nem mérlegeltem. Ennek ellenére igen, ugyanígy tennék újra és újra. Mert segíteni kell, bármi áron.A volt feleségére támadó 51 éves férfit az osztrák rendőrök fogták el még aznap este Ausztriában. Több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt fog felelni.