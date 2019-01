Kábítószert fogyasztott a fertőrákosi fiatal, volán mögé ült, és volt is nála a szerből

A nyomozás adatai alapján 2018. május 10-én 23 óra 50 perckor a rendőrök Sopron belterületén igazoltatták egy gépjármű sofőrjét és utasát. Az ellenőrzés során az autóból a marihuána jellegzetes illata érződött, ezért az intézkedők a járművet és mindkét férfi ruházatát is átvizsgálták, amelynek során az utasnál különböző kábítószergyanús anyagot találtak, amiket lefoglaltak.



A 21 éves sofőr a helyszínen elismerte, hogy korábban kábítószert fogyasztott, ezért őt és utasát is elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították, ahol a velük szemben alkalmazott drogteszt mindkettőjük esetében pozitív értéket mutatott.



A Soproni Rendőrkapitányság nyomozói a két fiatal férfit kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az eljárás során kirendelt igazságügyi orvosszakértői vélemény megállapította, hogy a sofőr a járművezetés időpontjában kábító hatású szer befolyásoltsága alatt állt, ezért vele szemben - fenti bűncselekményen túl - bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt is eljárást indítottak.



A Soproni Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában - az utassal szemben már korábban - a sofőr ellen indult büntetőeljárásban a napokban, a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratokat átadta az illetékes járási ügyészségnek.