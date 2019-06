Jubileumi évet kezdett a Lions Club Sopron

Bors Dániel, a szervezet titkára köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a bál fővédnökét Csollány Szilveszter olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornászt, díszvendégét Németh Ottó borászt és Fodor Tamás polgármestert. A maguk mögött hagyott egy évet Kulbert Gábor leköszönő elnök értékelte, hangsúlyozva, hogy az egyik legeredményesebb esztendőt tudhatják maguk mögött.



– Rengeteg programot szerveztünk, hagyományosat és újakat is. Jól tettük a dolgunkat – mondta. A tagtársaknak és a szponzoroknak is megköszönte a támogatást, mielőtt átadta az elnöki láncot dr. Ocsák Józsefnek, aki az alapító tagok egyike. Ő ígéretet tett a folytatásra, a vakok és gyengénlátók, valamint más elesettek, hátrányos helyzetű embertársaink támogatására. A jubileumi évre különleges programot is tervez az egykori alapítók, a külföldi szponzorklubok és társszervezetek közreműködésével.



Az is hagyomány a Lionoknál, hogy ilyenkor adják át az elismeréseket a kiemelkedő munkát végzett tagoknak. Dr. Chrabák László, a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója sorolta a neveket, miközben kiemelte, az egyik legaktívabb magyarországi klubról van szó, amelyet példaként állíthatnak a többi szervezet elé is. A női klub megalakításával az elsők között járnak, ezért mindenek előtt Balogh Sándornak mondott köszönetet, aki az Év oroszlánja címet is megkapta. Nagy Tamás, Freiler László és dr. Halmos Mária szintén a kitüntetettek között volt. Új tagtársat avattak Czingráber József személyében, az Év mecénása pedig Pataky András színidirektor lett. Azt is bejelentette, hogy a 2019/2020-as időszak kormányzója Boronkay Gusztáv lesz.