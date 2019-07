Jóakaratból újul meg a fürdőszoba

Az elmúlt másfél év számára arról szólt, hogy megtanuljon egyedül megállni a lábán, új otthonban, új emberek között. Nem minden ment könnyen.– A munkámat elvesztettem a hosszú kórházi kezelés miatt. Lerokkantosítottak, alig több mint százhúszezer forint a nyugdíjam. Még az a szerencse, hogy van egy kicsi lakásom, de itt meg sajnos a fürdőszobában dugulás van, most nem lehet használni – mondja a férfi, aki a soproni szociális intézmény Uszoda utcai telephelyén jár foglalkozásokra. Itt kap meleg ételt, foglalkoznak vele és még némi zsebpénzre is szert tud tenni a foglalkoztatóban.Garbacz László csendes, visszahúzódó, ám az őt jobban ismerők szerint nagyon jó szándékú ember. Imádja az autókat, szép gyűjteménye van a polcokon a különböző járgányokból. Betegsége miatt egyelőre nem tudott elhelyezkedni, így pedig nehéz a létfenntartás mellett előrébb lépnie. Szerencsére akadnak segítői, a jóakarat forintjai pedig hozzásegítik egy jobb minőségű élethez; egy használható fürdőszobához.– Örülök, hogy vannak jó emberek, s nekem sokat jelent, hogy nem hagytak egyedül. Most már kezdem megszokni ezt az új életet, és biztonságot ad, hogy vannak segítőim – mondja László és végre megjelenik az arcán egy őszinte mosoly.