Ittas női sofőr a rendőr kezére ütött Röjtökmuzsajnál - A rendőrautó is megrongálódott

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség hat bűncselekmény elkövetésével vádol egy harmincöt éves nőt, míg társát hét bűncselekmény elkövetésével. Ezeket a vádirat szerint idén májusban Röjtökmuzsaj közelében követték el.A vádirati tényállás szerint a nő egy luxusautót vezetett ittas állapotban Röjtökmuzsaj közelében. Mikor a rendőrök vér- és vizeletminta vétel céljából elő akarták állítani, beültették a rendőrautóba.Ezt nehezményezte a vele lévő társa, egy férfi, aki beült a nő mellé, és nem hagyta magát kiszállítani, a rendőrautó ajtaját többször visszarántotta. Ezt követően a férfi nagy erővel ütni kezdte a rendőrautó jobb hátsó ajtóüvegét, ami ki is tört és megvágta az ott álló egyik rendőr kezét és nyakát.A férfit ezek után a rendőrök kiemelték az autóból, amit a nő próbált megakadályozni, ezért őt is kiemelték. Ennek során a nő ráütött a rendőr kezére is. Mindemellett az intézkedés során mindkét elkövető becsmérlő szavakkal sértegette a rendőröket.A sérült rendőr sebei nyolc napon belül gyógyultak. A rendőrautóban keletkezett kár 125.814 forintra tehető.A vádlottakkal szemben hivatalos személy elleni erőszak és négy rendbeli becsületsértés a vád. Emellett az ügyészség a nőt ittas állapotban elkövetett járművezetéssel, a férfit rongálással és könnyű testi sértéssel is vádolja. A büntetési tétel mindkettejük vonatkozásában hét és fél évig terjedő szabadságvesztés - közölte hétfőn az ügyészség.