Ismét RETRO-Sopron a Jerevánon!

RETRO-Sopron: A férfi, akinek végzete Sopron

Helyszín: Jereván lakótelep Szolgáltatóház (belső füves udvara), Kodály Zoltán tér 12.

Időpont: 2019. augusztus 9., péntek 20:30 óra. (esőnap augusztus 10.)

Előadó: Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotóarchívumának vezetője

A rendezvény a Soproni Múzeum és a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzat közös szervezésében valósul meg.

Bolodár Zoltán elmondta: a Soproni Múzeumban őrzött közel 15 ezer Diebold felvételből az eddig kevésbé ismerteket válogatta össze a RETRO-Sopron képmutogatójára.Csak olyasvalaki képes ilyen jelentőségű életművet hátra hagyni, aki szenvedéllyel szereti a munkáját, aki Sopron megszállottja. Hiszek abban, hogy ha valamit nagyon szeretünk és időt, energiát nem sajnálva foglalkozunk vele, az formálja a környezetünket és önmagunkat is – tette hozzá a Soproni Múzeum munkatársa. Az 50 éve elhunyt Diebold Károly fotográfust, a szakma és szakemberek nagyra értékelték, de mégis keveset tudunk róla – tette hozzá a Soproni Múzeum munkatársa, aki a Soproni Múzeumban őrzött közel 15 ezer Diebold felvételből készült válogatással mutatja be az alkotó életművét.A Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata és Soproni Múzeum közös szervezésében rendezett zenés vetítéssel kapcsolatban Tóth Éva, a részönkormányzat elnöke elmondta: A Jereván lakótelep nagyszabású felújításai között a Szolgáltatóház felújításakor cél volt az, hogy kulturális rendezvények igényes közösségi térévé tegyék a helyet.-Minden fejlesztésnek, felújításnak egyébként is értelmet az ad, ha minden szempontból a közösséget szolgálja – tette hozzá Tóth Éva, akinek szívügye volt, hogy a Jerevánon is legyen RETRO-Sopron a Szolgáltatóház „átriumában" , amit a városrészben lakók megkedveltek és ahol ma már egymást követik a sikeres ingyenes szabadtéri rendezvények.-A tavalyhoz hasonlóan a nyáresti vetítésen lesznek székek, de a piknik hangulatot kedvelők akár plédet, pokrócot is hozhatnak. Hűvös idő esetén kérjük, hogy hozzanak magukkal takarót, hogy ne fázzanak az előadás alatt – mondta Tóth Éva.