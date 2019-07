Hullik a vakolat, kevés a kivitelező

– A Mátyás király utca 17. számú társasházban lakom. Az utcafronton, a tető alatt a párkány omladozik, a nagy esőzések után pedig elkezdett hullani a vakolat. Egy hónappal ezelőtt az én fejemre is ráesett egy kisebb darab, mivel pont a mi konyhaablakunk van alatta – kezdi panaszát Csikor Miklós. – Már több alkalommal felhívtam, valamint levélben is tájékoztattam a problémáról és a veszélyről a társasházkezelőt. Ebben a házban több szolgáltatás is van, ezért sok ember megfordul itt. Mi történik, ha egyszer egy nagyobb darab egy kisgyermek fejére esik? – teszi fel a kérdést a lakó. – Már mások is jelezték a problémát, de a társasházkezelő kft. ügyvezetője lerázza az embert: „megoldjuk", „folyamatban van" és ehhez hasonló válaszokat kapunk, miközben nem történik semmi – mondja indulatosan.

A lakók félnek, hogy a vakolat a járókelőkre esik. Fotó: Magasi

– Már márciusban, a közgyűlési döntést követően megrendeltük másokkal együtt ezt a munkát is a kivitelezőtől – mondta érdeklődésünkre a társasház kezelője. – Először is az ereszcsatorna tisztítását és javítását kell elvégezni, mert amiatt ázik a párkány. Ezt tetőfedő tudja megoldani. Utána lehet behálózni és kijavítani a vakolatot. A kivitelezőtől ígéretet kaptunk a munka mielőbbi elvégzésére, de folyamatosan a türelmünket kéri, mert annyi a sürgős munkájuk. A probléma nem egyedi, a szakemberhiány miatt más társasházaknál is csúszások vannak – tette hozzá.

A társasházak karbantartásával foglalkozó kapuvári építőipari cég vezetőjét is megkerestük. – Hét alkalmazottal dolgozunk, többet nem tudok felvenni. Alig győzzük a munkát, mindenkinek a maga problémája a legfontosabb, nekünk pedig mérlegelni kell, hogy a sürgőset vagy a még sürgősebbet oldjuk meg – mondja, megértve a lakók türelmetlenségét. Hozzátette, a Mátyás király utcai épületben igyekeznek még a héten elvégezni a csatorna tisztítását és javítását.