Hat bemutató és a remény évada a Soproni Petőfi Színházban

Pataki András kifejtette, hogy nyáron lesz a harmincadik évfordulója a Páneurópai Pikniknek és jövőre Magyarországon rendezik meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. E két esemény hatására foglalkoznak egy évadon át a keresztény európai kultúra aktuális identitáskérdéseivel, azzal a reménnyel, hogy a múltban kapaszkodót találva hogyan viszonyulunk a jövőhöz. Hozzátette, hogy a jövő évad jelmondata és üzenete az, hogy a kultúra a szellem levegője.



Az évad Lehár Ferenc A víg özvegy című nagyoperettjének bemutatójával kezdődik október 19-én. A darabot, amelyet Zsadon Andrea rendez, június végén németül játsszák a fertőrákosi barlangszínházban. November végén mutatják be Henrik Ibsen Peer Gynt című drámáját, december közepén pedig a Szarka Gyula és Szálinger Balázs által jegyzett Zenta 1697. című rockoperát. Ennek a darabnak a hazai bemutatója augusztus 14-én az esztergomi bazilika előtt lesz, majd határon túli településeken is játsszák. A főbb szerepekben Stéphanie Schlesser, Vastag Tamás, Szomor György és Nagy Gábor lesz látható.



Márai Sándor A gyertyák csonkig ének című színpadi játékában Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész, valamint Szélyes Ferenc Jászai Mari-díjas erdélyi magyar színművész játsszák a főszerepet.



A nagyböjti időszakban mutatják be és egészen húsvét vasárnapig játsszák a Stabat Mater című táncművet, amelyet Demcsák Ottó, a Sopron Balett vezetője és Alekszej Batrakov közösen koreografálnak. A darab a nyugati és a keleti kereszténység világát és a húsvéthoz való viszonyulását mutatja be.



Április végén lesz a bemutatója Kocsák Tibor, Miklós Tibor, Baróthy Péter és Kemény Gábor Kiálts a szeretetért! című musicalének, amely kalkuttai Szent Teréz életét mutatja be Radó Denise rendezésében.



A középiskolások a Peer Gynt, a Zenta 1697., a Stabat Mater és a Kiálts a szeretetért! című darabok mellett Dés László, Nemes István, Bőhm György, Korcsmáros György és Horváth Péter Valahol Európában című musicaljét láthatják Halasi Imre rendezésében, amelyet nyáron mutatnak be a fertőrákosi barlangszínházban.



Felsős bérletben a Zenta 1697., a Kiálts a szeretetért! és a Valahol Európában című darabokat láthatják a nagyszínpadon, a Pinceszínházban a Semmi című darabot, a tantermi színház keretében pedig A muter és a dzsinnek című színművet láthatják.



Alsós bérletben a Zentai Magyar Kamaraszínház és a Soproni Petőfi Színház közös produkcióját, a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című zenés magyar népmesét, a felvidéki Csavar Színház és a Soproni Petőfi Színház közös darabját, Arany János Jóka ördöge című meséjét, valamint a Ghymes együttes gyermekkoncertjét, a Tücsöklakodalmat láthatják.



Ovis bérletben a Tücsöklakodalmat, a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barackot és Veres András Kelekótya haramiák című bábszínházi darabját láthatják a Ziránó Bábszínház előadásában.



A következő évadban is megrendezik a Progress Sopron elnevezésű nemzetközi színházi fesztivált szeptember 21. és 26. között. A fesztiválra jelenleg a műveket válogatják.