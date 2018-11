Halálos baleset Sopronban - Bence hazavárja apukáját

A kis Bence nagy szemekkel nézi az ajtót, valószínűleg nem az idegenek érkezésére vár. Azért mosolyra húzódik a szája köszönésképpen, de egyik kezével anyukája fekete ruhájába kapaszkodik. Nem lesznek emlékei édesapjáról, legfeljebb fotók alapján képzelheti majd el, milyen volt apu erős karjában elaludni...

Az a reggel is úgy indult, mint a legtöbb. Károly korán felkelt, lement a piacra bevásárolni és elment dolgozni. Sosem láttuk többé

Gabriella most két ember helyett szereti kisfiát. Fotó: Magasi

– öntik el a könnyek Horváth Gabriella szemét. Az özveggyé vált asszony hangja csupa kétségbeesés. A ma már kilenc hónapos babával és előző házasságából született tizennyolc éves nagyfiával maradt magára.

A férjem volt a kereső. A nagyfiam most végzett, még el sem tudott helyezkedni. Van két felnőtt gyermekem is, a fiam katolikus papként szolgál Tatán, a lányom Esztergom mellett él. Ők egyenesben vannak, de kettőről még nekem kell gondoskodnom. Vissza kell mennem dolgozni, szerencsére nagyon rendesek a munkahelyemen, az Euro Elzettnél, de hát Bence még olyan kicsi. Most a gyes, az árvaellátás és a családi pótlék a jövedelmünk, az özvegyi nyugdíjra még csak előleget kaptam. Albérletben élünk, a lakás és a rezsije elviszi csaknem az összes pénzünket. Már öt éve lakunk itt

– mutat körbe a kis, másfél szobás, de takaros lakásban Gabriella. A Jóakarat forintjait arra szánja, hogy az átmeneti időben, míg vagy nagyfia, vagy ő munkába nem áll, legyen miből fizetni a számlákat. Mert elmaradásuk nincs, sosem volt, és nem is lehet.

Nagyon sokat segít a nővérem, de lelkileg borzasztó nehéz megélni ezt a veszteséget. Bence apa nélkül fog felnőni. Pedig Károly annyira szerette, úgy várta, annyit dédelgette

– csuklik el megint az asszony hangja.

És a kisfiam is úgy nézi sokszor az ajtót, mintha várná... Esténként mindig apa fürdette és Bence imádta a vizet. Mióta Károly meghalt, sír a kádban, nem szeret fürdeni

– meséli az asszony, magához ölelve kisfiát. Most már két ember helyett kell szeretnie.