Gyűjtöttek, hogy adhassanak

– Nagyon mozgalmas évünk volt, hosszú is lenne felsorolni minden eseményt, de néhányat mindenképpen érdemes – kezdte Suri Vera a visszatekintést. Részt vettek a Bánfalvi Búcsú főzőversenyén, ott voltak Horváth Kornél és Orosz Zoltán jótékonysági koncertjén, a Civitas Pinceszínház jótékonysági előadásán, megszervezték a Rotary Night zenés, táncos programot.



Rendezvényeik többsége a jótékonyságot szolgálja, s ebből a szempontból is jól sikerült az év: közel hárommillió forintot gyűjtöttek és adtak tovább rászorulóknak vagy jó ügyeket támogatva. Erősítették a híresen jó Rotary-barátságokat is; az országos Rotary által szervezett puzzle-játékban is részt vettek.



Szoros kapcsolatot ápoltak egész évben a Rotarcttal, a Rotary ifjúsági szervezetével, ahonnan három „kiöregedett" tag már a Rotary Club Sopron Pannoniában folytatja a munkáját.



– Szeretnénk mindent folytatni, amit Schöll Gábor elkezdett, nagyon tartalmas és szép volt az év. Lesz tehát főzés Bánfalván, lesz pinceszínház, lesz Rotary Night, remélhetőleg lesz koncert is – mondta el Suri Vera, aki új dolgokat is tervez. Októberben úgynevezett un polio napot terveznek, a gyermekbénulás elle-

ni küzdelem ugyanis a Rotary Világszervezet egyik fő iránya.



Női nap is lesz – ha már női elnöke lett a csoportnak – ennek keretében smink- és divattanácsadás, mediáció és kommunikáció témakörökben szerveznek előadásokat.