Győrhöz tartozna az AMI, de maradna Sopronban - Megszólalt az egyetemről kirúgott igazgató

Amint arról beszámoltunk, az AMI hallgatói tüntetést szerveztek, egyértelműen kifejezték tiltakozásukat az Alkalmazott Művészeti Intézet igazgatójának felmentése miatt, delegációjuk felkereste a Soproni Egyetem vezetőit is, kérve U. Nagy Gábor visszahelyezését. Az AMI vezetőjét ugyanis, az Ybl-, Kós Károly- és Kotsis Iván-díjas építészt, U. Nagy Gábort szerdán azonnali hatállyal felmentette az egyetem vezetése nemcsak igazgatói, még oktatói feladatai alól is. Mi történt? – kérdeztük csütörtök reggel U. Nagy Gábort, aki nemrég azzal szerepelt a hírekben, hogy ő kapta a Magyar Művészeti Akadémia Építő-művészeti Díját.

– Ez a történet nem rólam szól, hanem az AMI jövőjéről. Huszonöt éve Sopronban talált otthonra a művészeti képzés, ami mögött hatalmas és összetett munka állt és olyan országos szaktekintélyek, akik érdekeltek voltak a művészeti képzésben. Az, hogy akkor Sopron befogadta a képzést, köszönhető volt szakpolitikusoknak és az egyetem vezetésének, elsősorban az akkori rektornak, Winkler Andrásnak. Az elmúlt huszonöt év alatt országos hírűvé, elismertté vált az intézet – kezdett némi történelmi háttérrel az érthetőség kedvéért U. Nagy Gábor.



– Ám mára az Alkalmazott Művészeti Intézet amolyan kinőtt helyzetbe került a Soproni Egyetemen belül – mondta a felmentett vezető.

Az Alkalmazott Művészeti Intézet 182 hallgatója és 27 dolgozója várja, mi lesz a megoldás. Fotó: Magasi Dávid



– A Simonyi-kar kilenc intézete közül vagyunk az egyik... Többszörösen integrált helyzetünkből évek óta próbálunk kitörni, hiszen így a lehetőségeink, forrásaink erősen korlátozottak. Holott a kar hallgatói létszámának negyven százaléka a miénk. Tárgyalásaink során szerettük volna elérni az önálló intézeti státuszt, de nem sikerült. Így pedig nem tudunk művészeti fakultásként működni, holott a jövőnk szempontjából ez elengedhetetlen lenne. Mivel az előrelépési szándékaink mind kudarcba fulladtak, felvettem a kapcsolatot a győri Széchenyi-egyetemmel. Erős művészeti kar jöhetne ott létre, de hangsúlyozom: integrálódni akartam, nem kiválni. A cél nem Sopron elhagyása, hanem a megerősödés. Ha szervezetileg Győrhöz tartoznánk is, az AMI graduális képzései maradnának Sopronban – emeli ki a felmentett igazgató, aki 2010 óta vezeti az intézetet, s nem titkoltan imádja mindazt, amit kollégáival felépített.

U. Nagy Gábor szerint az AMI jövője a tét. – Úgy érzem, mindent megpróbáltam az egyetemen belül kiharcolni a jövőnk biztosítása érdekében. Próbálkozásaim sikertelenek maradtak, nem volt más választásom, mint Győrhöz fordulni. Kidolgoztam a javaslatot az AMI és a Széchenyi-egyetem művészeti karának integrációjára. Regionális jelentőségű kar születhetne bővülő szakokkal, még több hallgatóval, önálló művészeti doktori iskolával. Létrejöhetne Győrben a kreatívipari és inkubációs központ, és lehetőséget tudnánk adni a végzett hallgatóknak is. Ezt a tervet ismertettem a kollégákkal, másnap egy órára vittem volna a dékánnak bemutatni. De fél egykor megjött a felmentésem – mondja U. Nagy Gábor.

A kialakult helyzetben légüres térbe került nemcsak ő, hanem huszonhét kollégája és száznyolcvankét hallgató is. Nemcsak igazgatója nincs most az AMI-nak: oktatóként, sőt, szakfelelősi feladatai alól is felmentették. A Deák téri campuson feszült a helyzet.



A Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének Deák téri épületében most nagy a bizonytalanság – és a feszültség. Fotó: Magasi – Igyekszem mindenkit megnyugtatni, meggyőződésem, hogy az AMI előtt nagy és biztos jövő áll. A legoptimálisabb forgatókönyv szerint megtörténik az integráció és a megerősödött AMI Sopronban folytatja. Két város, két egyetem nyerne ezzel – zárja U. Nagy Gábor.

Megengedhetetlen elszakadási kísérlet



Megkerestük a Soproni Egyetem vezetését, hogy megtudjuk álláspontjukat az ügyről. Válaszként sajtóközleményt tettek közzé, annak szövegét csütörtöki cikkünkben is közöltük:



„A Soproni Egyetem megszüntette az Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) intézetigazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát, azonnali hatállyal visszavonta vezetői megbízását és felmentette a munkavégzés alól. Az AMI intézetigazgatója a Soproni Egyetem vezetésének tudta és beleegyezése, valamint felhatalmazás nélkül folytatott tárgyalásokat a kiválás érdekében, amely súlyos etikai vétségnek minősül és sérti az egyetem és Sopron érdekeit. A Soproni Egyetem vezetése fontosnak és értékesnek tartja az AMI-t, ezért megengedhetetlennek minősítette az intézet elszakításának kísérletét, amivel az igazgató belülről rombolja az intézmény integritását. A Soproni Egyetem eddig is külön figyelmet fordított az AMI működésének biztosítására, hogy a kreatív, alkotó légkör kialakulásával a képzés minél magasabb színvonalon folyjon. A lehetőségekhez képes minden támogatást megad a számos szakmai sikert magáénak tudó intézménynek. A vezetés mindig kész a párbeszédre az Alkalmazott Művészeti Intézet oktatóival és hallgatóival."