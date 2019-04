Gyereket tervez, felmondást kapott olvasónk az ausztriai munkahelyén

Olvasói kérdés

„Ausztriában dolgozom és a férjem is. Babát tervezünk, de nemrégiben megkaptam a felmondásomat. Egy éve és nyolc hónapja dolgozom Ausztriában, április 15. lesz az utolsó munkanapom a mostani helyemen. Ha április 15. előtt teherbe esek, akkor is elküldhetnek a cégtől és új munkahelyet kell keresnem? Vagy akkor még úgy kell kezelni, hogy a céghez tartozom? Hogyan igényelhetem majd a gyest, melyik országból? Alkalmazott vagyok és a munkaszerződésem határozatlan időre szól. Azért küldenek el, mert várhatóan az elkövetkezőkben kevesebb lesz a munka, mint eddig volt. A munkaadóm olyan papírt ad majd, hogy közös megegyezéssel történik a felmondás. Ez számít? Ez hátrányos lehet nekem?"

Ha egy anyának megszűnik az ausztriai munkaviszonya, akkor attól kezdve háztartásbelinek minősülhet.

Ha határozatlan idejű munkaviszony esetén előre közlik a dolgozóval, hogy leépítés miatt meddig áll még alkalmazásban, akkor attól kezdve a szerződése a felmondási papírral kiegészülve már határozott idejű munkaszerződéssé minősül át. Így a munkavállaló előre tudja, hogy megszűnik a munkaviszonya, ezért egy esetleges terhesség esetén is megszűnik az. Mivel azonban olvasónk férje is Ausztriában dolgozik, ha kisbaba érkezik a családba, párja munkaviszonya alapján igényelhet Ausztriából gyest, gyermekgondozási segélyt és családi pótlékot is kaphatnak az osztrákoktól.Ha egy anyának megszűnik az ausztriai munkaviszonya, akkor attól kezdve háztartásbelinek minősülhet. Ilyenkor – ha a férj az osztrákoknál dolgozik – nem Magyarországról kapnak juttatást, de ettől függetlenül be kell adni a magyar igénylést elutasításra.Elképzelhető, hogy olvasónknak érdemes tisztáznia, hogyan szűnik meg a munkaviszonya, mert közös megegyezéses felmondás nincs. Ugyanis mást jelenthet a felmondás, mást a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetése. Lehet, hogy csak a megfogalmazása volt félreérthető annak a tájékoztatásnak, amit kapott, lehet, hogy ő értett félre valamit, de az is lehet, hogy érdemes munkavállalói érdekképviselethez, szakszervezethez, munkáskamarához fordulnia, mert közös megegyezéskor, ha nem megfelelően képviseli érdekeit, jelentős hátrány érheti.A tanácsadásban az IngáZóna partnere az Ausztriai–Magyar Ügyek Tanácsadó Iroda – Hitel, állami támogatások (Andesz 2006 Bt.), szakértőik – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adnak válaszokat olvasóink kérdéseire.