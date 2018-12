Frenetikus koncerthangulat Király Viktorral a fertődi Esterházy-kastélyban

Ezúttal is egy világsztárt láthatott a fertődi Esterházy-kastély közönsége a kastély Marionettszínházában Advent 3. hétvégéjén. A közönségét és a helyszínt is nagyra értékelte Király Viktor, aki szavai szerint is "királyi" hangulatban adta magából a maximumot közönségének frenetikus koncerthangulatot teremtve.