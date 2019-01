Fertőrákos - Luka Enikő 2015-ös kékfrankosa a Magyar Bor Nagydíj 2018 nyertese

Luka Enikő szerint a borkészítés hallatlan fegyelmet, szorgalmat és törődést igényel.

– Ez egy meghívásos verseny volt, az elmúlt öt év kóstolási tapasztalatai alapján hívták meg a borokat – magyarázza a verseny menetét Luka Enikő. A Magyar Borszakírók Köre harmadik alkalommal teszi közzé fehér- és vörösbor kategóriában az általuk legjobbnak ítélt 12-es listát. A listára azok a borok kerülhetnek fel, amelyek kiemelkedő minőségűek és nemzetközi összehasonlításban is versenyképesek.A szakírók tagjaiból alakított két bizottság kétszer kóstolja végig eltérő sorrendben a szortimentet és így pontoz.– Ezt a borunkat már jól ismerte a szakma, hiszen bekerült a Borkiválóságok Könyvébe, 2017-ben pedig a Külügyminisztérium borának választották és Grand Superior díjat nyertünk vele. Ötszáz palackkal rendeltek a külképviseletek számára Washingtontól Brüsszelig. Mint sok más elismerésnek, ennek a mostani díjnak is presztízsértéke van. Visszaigazolja azt a rengeteg munkát, amit sokakkal együtt a minőségi bortermelés érdekében teszünk. Benne van ebben a sikerben apu munkája és szakértelme, hiszen annak idején ő telepítette ezt a fajtát éppen arra a földre és úgy, hogy évről évre kiváló termést hozzon. Meg kell említenem Rudolf Krizan osztrák tanácsadómat is, aki apu hirtelen halála után mindenre megtanított és tizenhat éve a támaszom. Nem lehet elégszer megköszönni sem az ő, sem Magas Gergő munkáját. Gergő tíz éve dolgozik mellettem, ahogy a szüretelőim is hűséges munkatársak és anyukám is sok mindenben segít – teszi hozzá a borász, aki arról is beszél, hogy a sikerért bizony nagy árat kell fizetni.– A bor nem ad egy perc nyugalmat sem. A készítésének millió mozzanata van. Hallatlan fegyelmet, szorgalmat és törődést igényel. Amikor a pincében végeztél a munkával és azt hiszed, megpihenhetsz, már kezdődik is a metszés. Folyton az jár a fejemben, vajon elvégeztem-e precízen mindent? – mosolyodik el Enikő, miközben gyorsan végigpörgeti fejében a még előtte álló napi teendőket.A versenyen fehérbor kategóriában az egri Tóth Ferenc Pincészet 2016-os Egri Leányka Superior bora kapott nagydíjat.