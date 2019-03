Fertődön egymilliárdból gazdálkodnak - Hősök előtt is tisztelegnek

Közel 60 millió forintot tartalékolnak a pályázati önerő megteremtésére.

Bognár Zoltán polgármester a Kisalföldnek nyilatkozva közölte, több mint egymilliárd forintos a büdzsé. A képviselők a 2014-ben megfogalmazott irányelveknek megfelelően pályázati önerő megteremtéséről is szavaztak. Közel hatvanmillió forintot tartalékolnak ilyen célra, s ezt a pénzügyi forrást szeretnék megsokszorozni a pályázati lehetőségek kihasználásával. Kerékpáros idegenforgalmi kisközpontot kívánnak létrehozni, továbbá faházas tábortdiákoknak, biciklis-hátizsákos turistáknak. Az önkormányzat a város civil és sportszervezeteinek támogatási igényeivel is számolt. A lehetőségekhez mérten minden egyesület részesül anyagi hozzájárulásban – összesen több mint ötmillió forintot osztanak szét.A képviselő-testület arról is döntött, hogy kiegészítik a pályázaton elnyert 245 ezer forintot, s háromszázezer forintból rendbe tetetik Süttör I. világháborús három hadisírját a hősök előtti tisztelgés jeléül.