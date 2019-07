Felvételi 2019 - 1000 új hallgatót várnak Sopronban ősztől

"A szakirányú továbbképzésekkel és a pótfelvételin felvett hallgatókkal együtt várhatóan 1000 fölé emelkedik majd a szeptemberben beiratkozó elsőévesek száma. Legnagyobb mértékben, 21%-kal a Benedek Elek Pedagógiai Karon tudtuk növelni a felvett hallgatók számát, külön örvendetes, hogy a mindig erős óvodapedagógus képzés mellett a gyógypedagógia szakon is nagymértékű emelkedést értünk el.



Az elmúlt év tendenciáit megtörve, a közgazdaságtudományi karunk is erősödni tudott, 14%-kal tudta növelni felvett hallgatói számát. Nagy örömünkre az angol nyelvű képzéseinkre nem csak magyar, hanem mintegy 50 külföldi hallgatót is fel tudtunk venni. A műszaki képzési területen nagy az érdeklődés a duális formában zajló faipari mérnökképzés iránt. Az alkalmazott művészeti képzéseink változatlanul nagy a túljelentkezés, a tervezőgrafika alapszak továbbra is a legnépszerűbb kreatív ipari képzésünk.



Az Egyetem legrégebbi, unikális képzést is nyújtó Erdőmérnöki Karon a jelentkezők és a felvettek száma közel állandó volt, itt a két éve indult földmérő és földrendező szak iránt nőtt az érdeklődés. Az osztatlan erdőmérnöki karon nőtt a felvételi ponthatár, ami azt jelenti, hogy egyre felkészültebb hallgatók kerülnek be a kar képzéseire.

A Soproni Egyetemen továbbra is valamennyi felvett első évfolyamos hallgató részére – amennyiben azt kéri – kollégiumi elhelyezést biztosítunk.



Pótfelvételi eljárás keretében szintén hirdetünk meg képzéseket, ahová várjuk azok jelentkezését, akik nem nyertek felvételt. Nekik azért is ajánljuk a pótfelvételi keretében a jelentkezés beadását, mert várhatóan a jövő évben jelentősen nehezednek az egyetemi felvételi feltételek" - tudtuk meg prof. dr. Náhlik András rektortól.