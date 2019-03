Felújítás előtt Sopronban a Kurucdomb sor és a Bercsényi utca: idén kezdődik a munka

A város utcái zsúfoltak, ne tegyük még rosszabbá azzal, hogy az útfelületekre sem jut pénz. Nem hiszem, hogy én lennék az első, aki panaszkodik a Bercsényi utca miatt. Ha jól tudom, az itt lakók évek óta nyújtanak be kérelmeket. Reméljük, előbb vagy utóbb ez a probléma orvosolva lesz

A Kurucdomb soron a kockakövek...

– írta levelében egy Bercsényi utcai olvasónk. Felvetésére Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke vázolta az önkormányzat terveit.

Igaza van az ott lakónak, s nemcsak a Bercsényi utca aszfaltozása, hanem a Kurucdomb sor kockaköves burkolata is nagyon rossz állapotban van. Ez utóbbi a bíróság építésekor ment tönkre, a nagy gépek összetörték, benyomták a köveket. Meg kell oldani

...a Bercsényi utcában az aszfalt szorul felújításra. Fotók: Magasi

– ismerte el a bizottság elnöke. Már három éve el is készíttették a terveket a két utca felújítására, idén az egyszerűbb feladat, a Kurucdomb sor macskaköveinek helyreállítása el is kezdődhet.

A Bercsényi utca rendbetétele viszont komplex feladat, itt ugyanis faltól falig kell aszfaltozni, az úttestet és a járdát is rendbe kell hozni, ráadásul a csapadékelvezetést is meg kell oldani, minden háznál ki kell építeni a bekötéseket is. Emiatt a Soproni Vízmű Zrt.-vel kell egyeztetni, együttműködni

– tájékoztatott Mágel Ágost.