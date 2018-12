Felújítás - Másfél száz kollégista örülhet Sopronban

Az Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola Kollégiuma működtetését 2016 augusztusában vette át a Soproni Szakképzési Centrum, vagyonkezelési joggal.

Az eltelt két és fél év alatt összesen 257,2 millió forintos költséggel modernizáltuk a kollégiumot, önerőből, pályázati forrásból és tízmilliós önkormányzati támogatásból

Králik Tibor (j) díszoklevéllel köszönte meg az önkormányzati támogatást Simon István alpolgármesternek. Fotó: Magasi

– jelentette be Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója.– 2016-ban az épület minden szempontból felújításra szorult. Már az átvételt követően megkezdtük a vizesblokkok és a tanulói szobák korszerűsítését. Padlóburkolatot cseréltünk, új ágyakat, szekrényeket szereztünk be. A diákok életkörülményeit javító fejlesztések azóta is napirenden vannak. A második ütemben – 2017-ben – pályázat keretében a kollégium épületenergetikai fejlesztése valósult meg, nyílászárócserékkel, hő- és vízszigetelési munkákkal, napelemek telepítésével. Ezáltal jelentősen csökkentek az üzemeltetési költségek. Idén az épület elektromos hálózatának és a tűzjelző biztonsági rendszerének teljes felújításához fogtak a szakemberek. A rendelkezésre álló forrásaink a 4. és a 3. emelet korszerűsítését tették lehetővé. A következő évben folytatni szeretnénk az épület többi szintjén is az elektromos hálózat és a tűzjelző rendszer fejlesztését, miként a szakképzési rendszert érintő pályázatból megújulnak a kollégium közösségi helyiségei is.Králik Tibor hozzátette, szünidős időszakokban a kollégium szállásértékesítéssel foglalkozik. Míg 2015-ben 6,7 millió, 2018-ban több mint nyolcezer vendégéjszakával 30 millió forint bevételre tettek szert, amely összeget a modernizálásra fordítják vissza. Ezt követően a főigazgató díszoklevéllel köszönte meg Simon István alpolgármesternek az önkormányzat anyagi pártfogását. Simon István hangsúlyozta, a szakképzés támogatása kiemelt kormányzati oktatáspolitikai cél.Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében kiemelte: örül, hogy bár nem az önkormányzat a szakképzés gazdája, de anyagi segítségük jelzi, érzik annak jelentőségét. Dicsérendő, hogy a munkákat helyi vállalkozások nyerték el, akik a soproniság plusztudatával végezték feladatukat.