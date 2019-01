Fejlesztésekkel indítják az évet Fertőhomokon

Az Iliás Imre falugondnok vezette hókotróval és sószóróval ellátott új traktornak nagy hasznát vették nemrég.

– Két sikeres pályázat közbeszerzésének indításával kezdjük az évet – közölte Horváth Attila, a nyolcszázhúsz lelket számláló Fertőhomok polgármestere. – Az egyik a tájházunkat érinti, amely közel huszonegymillió forintos kormányzati támogatású beruházás lesz. A tájház udvarán lévő foglalkoztató lefedése az egyik feladat, amellyel így az közös tető alá kerül a szabadtéri kemencével. Mozgáskorlátozottak részére vizesblokk is létesül. A tájház kertjében pedig egy vadonatúj, mintegy hatvan négyzetméteres színpadot hozunk létre térkövezett nézőtérrel.Ezzel együtt az épületben lévő állandó kiállítás is megújul. Bízunk abban, hogy mindez még az idén megvalósulhat.– A második közbeszerzésünk vidékfejlesztési pályázathoz kötődik – folytatta a polgármester. – A külterületi utak felújítására, rendbetételére nyertünk ötvenhárommillió forintot. A traktor és az eszközök – hókotró, sószóró, rézsűkasza, normál fűnyíró – beszerzésén már túl vagyunk, most az útépítés következik. Négyszáz méteres távolságról van szó, amely út az üdülőterületünket köti össze a Vasút utca végével. Ezáltal a 85-ös főút felől jövőknek nem kell nagyobb kerülő utat megtenniük, hogy a falunkba érkezzenek. Számos gazdának könnyebb lesz elérnie a mezőgazdasági földterületét. Reméljük, e munkák június végéig elkészülnek.