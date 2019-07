Ezt lehet tenni, ha nem értenek egyet a közös képviselővel a lakók

– Társasházunkban a lakók nagy része elégedetlen volt a közös képviselő hozzáállásával, többek között azért, mert nagyon drágán végeztetett el apróbb munkákat is, ráadásul a tulajdonosok hozzájárulása nélkül. Nem a mi kéréseinket teljesítette, hanem másokét, a mi pénzünkön – mondta el a Kisalföldnek Rajnai Jenő.



A közös képviselőknek a tulajdonosok érdekeit kell szem előtt tartaniuk. Fotó: Magasi A legáltalánosabb panasz, hogy a közös képviselő másképp súlyozza a feladatokat, mint a házban élők szeretnék; van, amire hónapokat kell várni, ugyanakkor a kevésbé fontos feladatokat elvégzi vagy elvégezteti. Sokan, főleg az idősek, segítséget is várnak a műszaki problémák elintézéséhez – ám nem mindig kapják meg. Nem könnyű a közös képviselőknek sem, szerteágazó a feladatuk, így aztán leginkább annak jártunk utána – kerülve a személyes érdeksérelmeket és védve a munkájukat jól végző közös képviselőket –, hogy van-e jogorvoslati lehetőség a problémás esetekben.

Röviden: van. Hosszabban: a tulajdonos törvényességi eljárást kezdeményezhet a település jegyzőjénél, akinek ez esetben ki kell vizsgálnia, a jogszabályoknak megfelelően jár-e el a közös képviselő, rendben van-e például az elszámolása, precízek-e a jegyzőkönyvek, megvannak-e a számlák.



Minderről a társasházakról szóló törvény rendelkezik, ami arra is lehetőséget ad, hogy nem vállalkozót bíznak meg a feladattal, hanem egy elnökből és két tagból álló intézőbizottságot választanak a tulajdonosok maguk közül.



Sokan nem tudják, hogy a társasházban tulajdonjoggal rendelkezők egyenként is jogosultak betekinteni az iratokba, kijegyzetelhetik vagy ki is fényképezhetik a számukra fontos adatokat. Az éves elszámoló közgyűlés előtt meg kell kapniuk a közös képviselő elszámolását és szavazniuk is kell annak elfogadásáról. Amennyiben a közgyűlés összessége elfogadja, de az egyes tulajdonostársak nem értenek egyet a közgyűlés többségi döntésével, a határozatot megtámadhatják bíróság előtt.