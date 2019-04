Ezreket vonzott a húsvéti hétvége a fertődi Esterházy-kastélyba, Magyarország legimpozánsabb barokk-rokokó helyszínére, ahol a pompás, díszes kastélyterek mellett a kastélypark, a díszudvar külön is egyedi látványosságot kínált a szabadba vágyó családoknak.Sikeres volt az Esterházy-kastély húsvéti programkínálata is, amely a kamarakertben nyuszicsoki kereséssel indult, majd a húsvéti szokásokkal is megismerkedtek a családok, kicsik és nagyok: készíthettek hímes tojást, üdvözlő kártyát, ajtódíszt, virágkosarat és az arcfestést is kipróbálhatták.