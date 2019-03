Ezerkétszáz oldal a nyomozat

Dr. Tóth Attila ügyész a több mint ezerkétszáz oldalas nyomozati anyaggal. Fotó: Magasi

A 2017 novemberében történtekkel kapcsolatban vaskos, több mint 1200 oldalas nyomozati anyagot cipelt be a tárgyalóterembe dr. Tóth Attila ügyész.A felolvasott vádirat lényege: nagybátyjuk indíttatására egy Pest megyei testvérpár és egy unokatestvér bérelt autóval rokonuk soproni szomszédjának aznap felügyelet nélkül maradt házához utazott. Az volt a tervük, hogy az éjszakai órában kirabolják a széfet. A helyszínen felfeszítették és megrongálták az elektromos tolókaput, a biztonsági kamerákat és a kinti riasztókat működésképtelenné tették, a garázsajtót viszont nem sikerült kinyitniuk. Hogy mégis bejutottak oda és onnan az alagsorba, annak volt köszönhető, hogy a bérelt Mercedesszel betolattak a helyiségbe. Összességében több mint egymillió forintos kárt okoztak. Az alagsornál viszont tovább nem mehettek: működésbe lépett a belső riasztó, s a betörők jobbnak látták, ha kereket oldanak. El is menekültek, mielőtt elcsípte volna őket a városszéli házhoz kiérkező biztonsági szolgálat. A rendőrségi nyomozás eredményeképpen az ügyész lopás bűntettének kísérletével vádolta a társaságot.A dr. Gajdos Anikó, a Soproni Járásbíróság elnöke vezette tárgyalásra a négy vádlott közül kettőt kéz- és lábbilincsben hoztak: ők más bűncselekmények miatt már börtönben ülnek. Beismerték soproni tettüket, a kár rájuk eső részének megfizetését is vállalták. Nyomozati vallomásuk szerint a felbujtó a rokonuk volt: „törjünk be a szomszédja házába, a széfben sok pénz lehet". Kétszázezer forintot kaptak, hogy megcsinálják a bűntényt. Egyikük viszont később – menteni a menthetőt – kijelentette: nem is betörni vagy lopni akartak, hanem csak kárt okozni. Nem is vittek el semmit, s az egész nem tartott tovább tíz-tizenöt másodpercnél.– Ehhez kellett olyan messziről Sopronba autózniuk bérelt kocsival? – kérdezte a bíró, amire nem volt kielégítő válasz. A harmadik vádlott – aki Németországban dolgozik – szabadlábon védekezhetett. Mint mondta, ő csak őrt állt, a háztól vagy ötszáz méterre. Ugyanakkor a másik két vádlott állította, ő volt a bérelt Mercedes sofőrje, s ő tolatott a garázskapunak, hogy bejuthassanak. A szökésben lévő negyedik feltételezett elkövető csak ügyvédje által küldött levelet, amelyben beismerő vallomást tett.A felbujtással vádolt férfi – aki Ausztriában dolgozik – hallani sem akart arról, hogy tippet adott volna a betöréshez. Többször is közölte, lejáratni akarják a rokonok, ám a bíró szembesítette azzal, hogy a nyomozati vallomásában korábban erről nem beszélt. A férfi ugyanakkor a szomszédjához való viszonyát barátinak nevezte; egyszerre építkeztek, segítették egymást, összejártak.A büntetőper április 15-én folytatódik.