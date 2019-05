Energetikai beruházást avattak Fertőendréden - fotók

Újabb fejlesztés zajlott le Fertőendréden, energetikailag korszerűsítették a községházát. A polgármesteri hivatalnak, a postának, a nyugdíjas klubnak és az irattárnak is otthont adó épületet akadálymentesítették, padlásterét szigetelték, kicserélték a nyílászárókat. A tetőre napelemeket szereltek, s újjávarázsolták a fűtési rendszert is.Horváth Attiláné polgármester az avatáson a Kisalföldnek elmondta: a 36,6 millió forintos támogatáshoz a község közel kilencmillió forint saját anyagi forrást biztosított. A beruházás nemcsak a községházát, hanem az Ikva Gyöngye Óvodát is érinti. Ott még folyamatban vannak a munkálatok. A megújított gyermekintézményt május végén adják át.A községházánál rendezett ünnepségen a falu országgyűlési képviselője, Gyopáros Alpár – aki a Miniszterelnökséghez tartozó Modern Városok Program, valamint a Magyar Falu Program kormánybiztosa –kijelentette: agilis községvezetésének köszönhetően Fertőendréd két év alatt 230 millió forint értékben fejleszthetett infrastruktúrát, ezért a községet akár a Magyar Falu Program mintájának is nevezhetnénk.Dukai Miklós, a BM önkormányzati helyettes államtitkára hangsúlyozta: a fejlesztéseknek akkor van hozadéka, és akkor lehet jó közösséget építeni, ha mindnyájan, a nép, az önkormányzatok sora és maga az egész ország biztonságban él. Az avatáson Varga Imre plébános, Dukai Miklós helyettes államtitkár, Horváth Attiláné polgármester, Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő és a kivitelező cég ügyvezetője, Földesi Balázs vágta át a nemzeti színű szalagot.