Emléktáblával gondoltak a gyermekmentő lelkészre Sopronban - Fotók

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész a vészkorszak idején több mint ezer zsidó gyermeket mentett meg a biztos pusztulás elől, menhelyeken, gyermekotthonokban, pincékben bújtatva el őket.A háború után árván maradtak számára is otthont teremtett, megszervezte és megalapította a Gaudiopolist, az Örömvárost.Tevékenysége elismeréséül megkapta a Világ Igaza címet is, Budapesten szobrot állítottak tiszteletére. Legendás alakját ma is emlegetik szerte Európában, s személyisége ihlette a Radványi Géza rendezte Valahol Európában című fimet is, amiben gaudiopolisi gyerekek is szerepeltek.Sztehlo Gábor embermentő tevékenységét az emléktábla avatáson Tölli Balázs, a Líceum igazgatója méltatta. A domborművet Kutas László szintén licista öregdiák, szobrász- és éremművész alkotta, akinek számos köztéri munkája megtalálható Sopronban és az egész országban.