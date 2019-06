Emlékművet és közösségi teret avattak Pinnyén - fotók

Az önkormányzat 2018 márciusában nyújtott be pályázatot az I. világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében. Ötmillió forint támogatást nyertek új emlékmű felállítására, amit az önkormányzat öt százalék önrésszel egészített ki. A két sötétszürke gránittáblára vésték fel a két világháborúban hősi halált halt pinnyei honvédek neveit. – Kormányhatározat alapján további harmincmillió forint támogatást kaptunk a településközpont fejlesztésére. Ebből az emlékművet körülvevő központi parkot alakítottuk ki, valamint megújulhatott a polgármesteri hivatal előtti és a közösségi ház melletti terület és egy teljesen új játszótér is épült – sorolta Farkas Tamás polgármester az egybegyűlteknek.Az ünnepség szentmisével kezdődött, majd Kulcsár Béla harmonikaművész világháborús katonadalokat adott elő. Széles Sándor kormánymegbízott ünnepi köszöntőjében a világháborúhoz köthető személyes élményeit is felelevenítette. A pinnyeieknek azt kívánta, legyen az új tér egy olyan találkozási hely, ahonnan jó dolgok indulnak el. Barcza Attila országgyűlési képviselő emlékeztetett, a gránit táblán nem csak harminc név áll, hanem harminc derékba tört élet, egyéni tragédia is, akiknek emlékét soha ne feledjék el. Az emlékművet és az új parkot Ferling György plébános áldotta meg.