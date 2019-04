Emlékhelyek Napja - térítésmentes programok Eszterházán és Nagycenken

Tárlatvezetések, előadás és barangolás a Hársfasoron Nagycenken



A nagycenki Széchényi-örökség helyszínei nyitvatartási időben térítésmentesen, látogathatók 10.00-18.00 óráig.



10.00 és 13.00 órakor szakmai tárlatvezetéseken vehetnek részt az érdeklődők. 11.00 órakor "A Hymnusz és Széchenyi" címmel tart előadást Huiber Edit történész. 14.00 órától "Értékeink nyomán" címmel barangolás indul a Hársfasoron. Minden program térítésmentesen látogatható. Előzetes regisztráció szükséges a penztar@szechenyiorokseg.hu email címen. A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

A keleti művészet nem egyszerűen csak felkeltette a 18. századi Európa érdeklődését, hanem valósággal lenyűgözte azt. Az akkori Kína-divat, a "chinoiserie" a barokk és rokokó művészet meghatározó elemévé vált a kontinensen, s ez így volt Magyarországon is. Ezt a divatot a kínaizáló formaelemek és díszítés révén a leggazdagabb formákban az Esterházyak reprezentálták eszterházai kastélyukban. Eszterházán a parkban emelt kínai pavilon, a hercegi lakosztályok falképei, a bútorok és dísztárgyak számossága mellett az egzotikus távolkeleti művészet a kínai lakkszobában csúcsosodott ki.A "Kínai motívumok a barokk miliőben" témában előadással kísért szakmai tárlatvezetések indulnak a fertődi Esterházy-kastélyban 11.00 és 14.00 órakor, Horváth György gyűjteménykezelő vezetésével.A vezetett túrák során az egyébként még nem látogatható, volt hercegi lakosztály termeit járhatják be az érdeklődők. Megismerkedhetnek a restaurátori kutatások rejtelmeivel, a felfedezett mintákkal, a felújítás előtti feltárások módszerével, és ezúttal azt is láthatják, hogy egy fehérre meszelt fal milyen titkokat rejthet.A túrát kísérő vetített képes bemutatón az Esterházy-kastélymúzeum műtárgyaihoz kapcsolódó analógiákkal, és a tárgyakról készített makrofotókkal élményszerűvé válnak a részletek, amelyek egy hagyományos kiállítási enteriőrben nem láthatók. A programok térítésmentesek előzetes regisztráció alapján, amelyet 2019. május 10-ig azcímen lehet megtenni.