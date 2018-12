Elsőfokú riasztást adtak ki a Sopron környéki erős szél miatt

7.50 - Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjfélig



Az ország legnagyobb részén (> 80%) továbbra sem lesz a veszélyjelző rendszer kritériumait elérő időjárási jelenség.



CSAPADÉK: a délelőtt folyamán még a keleti országrészben többfelé számíthatunk kisebb csapadékra. Az eső mellett az északkeleti tájakon havas eső, havazás is valószínű. A hegyvidéki területeken (elsősorban Mátra, Bükk) kialakulhat néhány cm-es hóréteg hétfő estig, de síkvidéken megmaradó hó nem várható.



SZÉL: a Dunántúlon, különösen annak északi felén erős, több helyen akár viharos (~ 60-70 km/h) lökések is kísérhetik az északnyugati szelet. A magasabban fekvő területeken (Alpokalja, Dunántúli-középhegység) 70-75 km/h fölötti lökések is előfordulhatnak a délutáni órákig. Késő délutántól mindenütt fokozatosan mérséklődik a légmozgás.



Hétfő 7.45 - Az útinform közleménye - Országszerte borult, felhős az ég, a Tisza vonalában még többfelé gyengén szemerkél az eső.



A gyorsforgalmi, valamint a fő-és mellékutak burkolata szinte mindenütt vizes, nedves, helyenként felszáradóban van, csak elszórtan találhatók száraz útszakaszok.



A látási viszonyok szinte mindenütt jók, csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nehezítik ködfoltok a közlekedést, akár 100 méter alá is csökkenhet a látótávolság.



Szélcsend van, vagy gyenge a légmozgás, a Dunántúlon tapasztalhatók élénk széllökések.



Vasárnap - Késő délutántól a Dunántúlon, különösen annak északi felén megerősödik, több helyen viharossá (~ 60-70 km/h) fokozódik az északnyugati szél. Főként a magasabban fekvő területeken (Alpokalja, Dunántúli-középhegység) 70-75 km/h fölötti lökések is előfordulnak, kiemelten az előttünk álló éjszaka folyamán. Holnap késő délutántól mindenütt fokozatosan mérséklődik a légmozgás - irja a met.hu.