Első önállóan beavatkozó évükről számoltak be a hegykői önkéntes tűzoltók

Szombaton tartotta meg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő az éves közgyűlését, meghívott vendégként Molnár Sándor tű. ezredes, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője is részt vett az eseményen.A közgyűlésen Horváth Géza, az egyesület elnöke számolt be a 2018-as évről. Többek közt beszámolt az önállóan beavatkozás felé vezető rögös útról, az új szertár átadóról, a sikeres pályázatokról. Kőműves Tamás az egyesület parancsnoka saját gondolataival kezdte a tavalyi év értékelését. Ezt követően elmondta milyen káresetekhez vonultak, mint önállóan beavatkozók. Felsorolta milyen események, programok színesítették az egyesület életét, és mennyire aktívan vettek részt a közösségi életben. Som Brigitta az egyesület gazdasági vezetője számolt be az ÖTE anyagi helyzetéről, ismertette az elnyert pályázatok összegét, kiadásokat, bevételeket. 2019. június 08.-án Hegykőn rendezik meg Sopron körzeti I. fokú tűzoltó versenyét, amit az ÖTE fennállásának 130. évfordulójával egyben fognak ünnepelni.Molnár Sándor tű. ezredes elismerően beszélt az egyesület első önállóan beavatkozó évéről, és a Sopron HTP és az ÖTE közti szoros és sikeres együtt működéséről. Kiemelte a közös gyakorlattok fontosságát, hisz az önállóan beavatkozók és a hivatásos állomány közt ilyen téren nincs nagy különbség, az elvárások és az előírások egy-egy beavatkozás során azonosak.A közgyűlés döntött arról is, hogy a helyi egyházközség élére 7 hónapja érkezett József atyát az egyesület hagyományai szerint az egyesület tiszteletbeli tagjává fogadja.A gyűlésen érdemérmek kiosztására került sor:Szabó Gábor X. éves, Horváth Géza XX. éves, Kóczán Imre XX. éves, Varga József XL. éves érdemérmét vehette át.A beszámolók végén vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult a közgyűlés.