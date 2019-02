Élőben a retrósztárok Sopronban

A Retro Fesztivál március 1-én pénteken 18 órától fergeteges bulival várja az érdeklődőket a soproni Novomatic Arénában.

Apostol

Rengeteg olyan sláger van, amelyet egykor egy egész ország egy emberként dúdolt és énekelt, s még ma is mindenki emlékszik rájuk. És számos olyan előadó, aki képes most, tíz-húsz évvel később is partihangulatba hozni a közönséget és pillanatok alatt visszahozni a régi évek hangulatát! Közülük nemsokára jó páran Sopronba látogatnak, hogy fülbemászó slágereikkel hatalmas bulit csapjanak.Természetesen itt lesznek a legnagyobb egykori hazai közönségkedvencek is, mint az Apostol, vagy a TNT zenekar, akiknek Bakancsdala és Titkos üzenete milliók fülébe égett bele, vagy Kasza Tibi, akit a Crystal tagjaként ismert meg az ország.Fellép a fergeteges hangulatot garantáló Kozmix, amely egyszerre dallamos és kemény, és itt lesz DJ Dominique, az ország egyik első lemezlovasa is.Ha nosztalgiabuli, akkor nem hiányozhat Korda György, a hatvanas évek egyik legnépszerűbb magyar énekese sem, az ő népszerűsége évtizedek óta töretlen. Zoltán Erika olyan nagy slágerekkel lép fel, mint a Casanova, a Szerelemre születtem, vagy a Túl szexi lány.Persze mindenkinek megvoltak a kedvencei, de az biztos, hogy a nőnapi partynak is tekinthető retró buliban nem nagyon lesz olyan szám, amelyik ne mozdítana meg valamit a közönségben... A jó hangulat garantált, ahogy az is, hogy egyhamar nem lesz olyan alkalom, amikor ennyi kedvencünk egyszerre lép színpadra!