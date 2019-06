Elnöki feleség a nagycenki kastélyban

Herczegh Anita

– Kis ország vagyunk ugyan, de nagy választékkal a látnivalókat illetően. A diplomatafeleségek és -férjek pedig értékelik a kincseinket – mondta el a Kisalföldnek Herczegh Anita. Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége egész napos kiránduláson látta vendégül a Magyarországra akkreditált misszióvezetők házastársait. A nagycenki Széchenyi-kastélyt és a magyar Versailles-t is bejárták.Különvonattal jött Fertőszentmiklósig a köztársasági elnök feleségének meghívására az a huszonhat diplomata-házastárs, akik aztán busszal érkeztek meg a nagycenki Széchenyi-kastélyba. – Minden évben szervezünk a Magyarországra akkreditált misszióvezetők házastársainak kirándulást. Nem titkoltan az országimázs építése a célom ezzel, de közösségépítő szerepe is van. Ez már a hetedik alkalom, most Nagycenk mellett a fertődi Esterházy-kastélyt és a sopronbánfalvi kolostort tekintjük meg. A nagyköveti hozzátartozók már számon tartják ezeket az alkalmakat és várják a következőt. Kis ország vagyunk ugyan, de nagy választékkal a látnivalókat illetően. A diplomatafeleségek és -férjek értékelik a kincseinket, lelkesen ismerkednek a vidékkel és gyakran családostól vagy éppen a saját vendégeikkel térnek vissza ezekre a helyekre – mondta el Herczegh Anita a Kisalföldnek. A köztársasági elnök felesége készséggel válaszolt a kérdéseinkre is.– Most a diplomaták párjainak szervez kulturális programot, de folytatja elődeinek karitatív tevékenységét is.– Így van, s az elnöki feleség szerteágazó feladatai közül ez áll hozzám a legközelebb. Különösen a gyerekek megsegítését tartom fontosnak. Legyenek rászorulók vagy tehetségesek, örömmel szervezem meg a támogatásukat. Szerencsére sok olyan szervezet működik az országban, amelyek partnerek ebben. Gyakran tapasztalom, hogy rossz véleménnyel vagyunk magunkról, irigynek, önzőnek tartjuk a többséget. Ez nem igaz! Nagyon sokan és sokat segítenek, szívesen és önzetlenül. – Amikor karitatív munkája közben találkozik egy megrázó esettel, elmeséli otthon a férjének?– Persze. De akkor már nem is olyan megrázó, mert addigra már meg is szerveztük a segítséget. – Mindig hangsúlyozza, hogy a család az életében a legfontosabb. Négygyermekes anyaként, jogászként, elnökfeleségként mit tanácsol azoknak az asszonyoknak, akik szintén szeretnének maximumot nyújtani a hivatásukban, de a családjukban is? – Nagyon nehéz minden szerepnek megfelelni és nem is lehet mindig, mindenben a maximumot nyújtani. Nehéz tanácsot adni is. Abban elkötelezetten hiszek, hogy tényleg a család a legfontosabb! Használják ki azt az időt, amíg még otthon vannak a gyerekek, mert olyan hamar felnőnek!És nemcsak az anyagiak számítanak, hanem az együtt töltött idő is. Minden luxusnál fontosabb a minőségi együttlét: kempingben éppolyan boldog lehet a család, mint luxusszállodában, a lényeg, hogy közösek legyenek az élményeik és figyeljenek egymásra. Minden földrész képviseltette magát a diplomata-hozzátartozók kirándulásán. Fotó: Magasi