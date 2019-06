Elhurcoltatásra, elüldöztetésre emlékeztek Sopronban - Fotók

Az 1940-es évek Magyarország egybefüggő szenvedéstörténetét rajzolják elénk. Megszállások, elhurcoltatás és elüldöztetés, egymást követő vagonok, gyászvonatok. Amikor hazánkat megszállták, akár nyugatról, akár Keletről, mérhetetlen szenvedés lett a következménye. Arról tanúskodik a huszadik század története, hogy amikor hazánk elvesztette függetlenségét, akkor kifosztotta, kitaszította, elüldözte és véglegesen kiszolgáltatott helyzetbe juttatta saját polgárait, azokat az embereket, akiknek védelmére és értékeinek a megőrzésére hivatott lett volna

Az 1940-es évek hazánk egybefüggő szenvedéstörténetét rajzolják elénk. E sorba tartozik a magyarországi, közte a soproni németség 1946-ban kezdődött kitelepítése is – hangoztatta Farkas Ciprián tanácsnok a hétvégi emlékezésen.A kitelepítésként álcázott deportálás elkezdésének 73. évfordulója alkalmából emlékezést tartott a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat az evangélikus templom melletti emlékműnél.– Most nemcsak emlékezni, emlékeztetni is jöttünk. Akik akkor születtek, amikor a szörnyűségek történtek, már 73 évesek. Azok, akiknek még emlékei lehetnek az iszonyatos embertelenségről, 80 felé járnak. Mi, akik itt vagyunk, legtöbbünk számára 1946 tavasza már nem több történelemnél – fogalmazott Krisch Magdolna, a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke. – Emlékeztetnünk kell az utódokat Sopronban, és mindenütt, ahol érző emberek élnek a világban, hogy nem felejtjük a szörnyűséget. Nem felejtjük azt, amikor a vezetők bűneiért egy egész népet büntettek meg.– hangoztatta beszédében Farkas Ciprián, Sopron tanácsnoka.Kijelentette: ha 73 évvel ezelőtt a kitelepített németek mindazt magukkal vitték volna, amit a soproni és környéki németek letelepedésük óta a város gazdaságához, kultúrájához, hagyományaihoz, szokásaihoz hozzáadtak, Sopron ma nem az a város lenne, mint aminek ismerjük és szeretjük.Sopron tanácsnoka emlékeztetett arra is, hogy a jelenlegi magyar kormány és Sopron önkormányzata mindenben támogatja a hazai, így a soproni németséget kultúrájának, identitásának megőrzésében. A városban német nemzetiségi óvoda és iskola is működik. Adott a lehetőség, a helyi németek megéljék kultúrájukat, őrizzék hagyományaikat.Az emlékünnepségen a Bánfalvi Kórus és a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai is közreműködtek