Éjszakai futás Sopronban

Fotó: Sopronmédia

Aki szeretne részt venni egy remek hangulatú éjszakai futáson, ami érinti a soproni belvárost, a Várkerületet és a Deák-teret is, ne késlekedjen, mert vasárnap éjfélig lehet előnevezni a Paddy Éjszakai Futásra. A versenyzők 5, 10, 16 és a félmaratoni, 21 km-es távon mérhetik össze erejüket és kitartásukat.A futókat befutó éremmel, chipes időméréssel, frissítő pontokkal, rajtcsomaggal és a rendőrség, illetve az egészségügyi személyzet által biztosított útvonallal várják a szervezők. Az idei év különlegessége, hogy már déltől megkezdődnek a programok az Erzsébet-kertben, ahol tésztaparti, gyerek futamok és sportos játékok is lesznek.- Szeretnénk, ha már a gyermekek is ráéreznének milyen jó közösen sportolni, ezért hirdettük meg a gyerekfutamokat az idei évre - mondta Dunaveczky András főszervező. - Itt három korosztályban jelentkezhetnek a fiatalok online és a helyszínen is. Természetesen minden résztvevőt éremmel fogunk jutalmazni - tette hozzá.A felnőtt futamok - amelyre már most majdnem négyszázan jelentkeztek - este 9-kor indulnak. Aki esetleg aznap dönt úgy, hogy szeretne a többiekkel együtt mozogni, egészen 18 óráig leadhatja nevezését a helyszínen.