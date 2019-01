Egymilliós adomány a szemészetnek Sopronban

Dr. Cseke István, dr. Korányi László és dr. Baranyai Ilona az adományozási ünnepségen. Fotó: Magasi

Úgy érezte, más városokhoz hasonlóan a soproni órház is megérdemli a támogatást. Ezzel a lépésével a többi tehetős üzletembert is arra szeretné buzdítani, hogy lehetőségeikhez mérten segítsé a órházban folyó gyógyító munkát és az eszközpark fejlesztését. Mivel személyesen nem volt jelen az ajándékozási ceremónián, ezért nevében dr. Baranyai Ilona főorvos vette át dr. Korányi László megbízott főigazgatótól a öszönőlevelet a társadalmi szerepvállalásért. Az adományozó régóta hűséges betege a főorvos asszonynak, ezért is volt biztos benne, hogy a jelentős összeg jó helyre kerül.Dr. Cseke István osztályvezető főorvos, a szemészeti alapítvány kuratóriumának elnö elmondta, az alapítványi támogatásokat ézi műszerek, optikai eszközö , valamint nagyobb műszerek kiegészítő elemeinek beszerzésére fordítjá . A mostani adománnyal hárommillió forintra nőtt a vagyonuk. Terveik szerint retinaműtétekhez használt speciális optikai műszert fognak beszerezni, valamint a szakrendelés számára a szem törőerejét és a szemnyomást mérő eszközö megvételét is tervezik.