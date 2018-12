Egy soproni kisfiú megható képeslapot küldött a rendőröknek - fotók

A Soproni Rendőrkapitányságra a minap egy karácsonyi képeslapot hozott a posta. Feladója az a Mészáros Martin Maximusz volt, aki már harmadik éve küldi kedves üzenetét.Az első osztályos kisfiú idén is boldog karácsonyt, erőt, egészséget kívánt a rendőrkapitányság dolgozóinak, továbbá biztosította őket, hogy még mindig a rendőrök a nyerők.Horváth Péter r. törzszászlós és Nagy Csaba r. főtörzsőrmester a napokban meglátogatták Martint és megköszönték, hogy idén is gondolt a soproni rendőrökre. A látogatás során Martin az egyik szolgálati autóba is beülhetett, majd a járőrök hasznos baleset-megelőzési ajándékokat adtak át a tiszteletbeli kollégának.Kedves Martin! A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság ezúton is köszöni a képeslapod. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk neked és családodnak is!