Egy fenntarthatóbb jövőt tűztek ki célként

Gulyás Norbert, Szollinger Ádám és Rences Tibor, a projekt csapattagjai vették át az Energiahatékony Vállalat díjat.

Virtuális Erőmű Program

A Virtuális Erőmű – mint minden erőmű – blokkokból épül fel. Vállalati, lakossági, önkormányzati és nemzetközi blokkjainak teljesítményét az adott célcsoportra vonatkozó szemléletformálás sikerességén és a megtakarítások mértékén mérik.

A VELUX Cégcsoport felelős vállalatként kiemelt figyelmet fordít a környezet védelmére. „Folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy csökkentsük környezetünk terhelését. Ezzel párhuzamosan az is célunk, hogy egészséges, fenntartható és a társadalom minél nagyobb csoportja számára elérhető lakóépületek épülhessenek. 2017-re a VELUX Cégcsoport 34 százalékkal csökkentette károsanyag-kibocsátását a 2007-es szinthez képest, és 2020-ig további 16 százalékos javulást irányoztunk elő" – mondja a díj elnyerése kapcsán Graham G. Johnstone, régiónk egyik legnagyobb munkáltatója, a fertődi székhelyű piacvezető tetőtéri ablakgyártó VELUX Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.A vállalat főtevékenységéhez, a fa tetőtéri ablakok gyártásához elengedhetetlen, hogy a fa alapanyag szárításáért felelős berendezések is a legkorszerűbbek legyenek. Így biztosítható, hogy a vásárlókhoz kiváló minőségű alapanyagból készült VELUX tetőtéri ablakok kerüljenek. Egyrészt ez a technológiai igény, másrészt a dolgozók komfortos munkakörnyezetének fejlesztése és a környezeti terhelés csökkentésének igénye indokolta az energiatakarékos technológiai megoldások telepítését.A magyar gyártóvállalatnál a hulladékot teljes egészében újrahasznosítják és a kazánokat is a gyártás során képződött faforgáccsal működtetik. A több évtizedes berendezések fölött azonban eljárt az idő. „A tavalyi évben elindított több mint 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően új, üzembiztosabb működésű kazánokat üzemeltünk be a fertődi telephelyen. A projektet hat hónap alatt valósítottuk meg, ezalatt folyamatosan biztosítottuk a gyártás zavartalan működését. A téli hónapokra időzített kazáncsere nehezített pályát jelentett a szakembereknek, azonban a sikeres együttműködésnek köszönhetően zökkenőmentesen, határidőre telepítették az új berendezéseket" – teszi hozzá Rences Tibor regionális létesítménygazdálkodási igazgató, a projekt vezetője.Az új, energiatakarékos megoldást március 6-án az úgynevezett Virtuális Erőmű Program keretében is díjazták. A programot megalkotó nonprofit szervezet zöldenergia tekintetében a hazai stratégiaalkotás meghatározó szereplője. A VELUX Magyarország Kft. munkatársai az Energiahatékony Vállalat díjat vehették át Budapesten Áder János köztársasági elnöktől. „Mindig nagy elismerés számunkra, amikor külső szakértő kollégák pozitívan értékelik erőfeszítéseinket. Ezzel a díjjal újabb megerősítést kaptunk, hogy cégcsoportunk jó irányba halad egy fenntarthatóbb jövő felé" – zárja a beszélgetést az ügyvezető igazgató.