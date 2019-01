Dr. Varga Józsefné építész érdemelte ki a Wälder József-díjat

Dr. Varga Józsefné a kitüntetéssel. Fotó: Magasi Dávid

– Nagyon örülök az elismerésnek, hiszen ez az első díjam – ugyanakkor a családom jelenti számomra a legnagyobb kitüntetést. Négy gyermeket neveltünk fel a férjemmel, felnőttek már: van közöttük sebész, építőmérnök, angoltanár és idegenvezető. A leghűségesebb városban a hűséggel kapcsolatban elmondhatom, hogy a férjemmel annak idején Fertődön töltöttük a gyerekkorunkat. Az általános iskolában padtársak voltunk, most meg hat unoka nagyszülői – mondta mosolyogva dr. Varga Józsefné, aki a soproni polgármesteri hivatal építéshatósági osztályát vezette tizenegy éven át.– S hogy miért fordultam az építészet irányába? A soproni Széchenyi-gimnázium matematika tagozatos osztályába jártam, s nagyon szerettem Szakál Péter matekszakkörét. Ott azon versenyeztünk, ki tud minél ötletesebb vagy többféle megoldást találni egy-egy feladathoz. Utólag visszagondolva az így szerzett tapasztalat nagyon jól jött a Műegyetem Építész Karán végzett tanulmányaim során, de munkámban a vezetői készségek kibontakoztatásában is. Budapesten kezdtem el dolgozni a szakmámban.– Amikor a férjem végzett a SOTE-n, az Erzsébet-kórház sebészeti osztálya várta. Így kerültünk Sopronba. Sok évig otthon voltam főállású anyaként – folytatta a kitüntetett.– Amikor a gyerekek nagyobbak lettek, Fertődön ajánlottak fel építésügyi állást. Később, 2007-ben sikerrel pályáztam meg a soproni polgármesteri hivatal építéshatósági osztályának vezetői posztját. Mindennap pluszenergiával töltött fel, hogy ablakom a város legszebb részére, a Fő térre, a bencés templomra engedett kilátást. Az irodám ajtajára egy idézetet tűztem ki: „Nem a rendkívüli eseményekben, az ünnepi pillanatokban, hanem a mindennapi életben mutatkozik meg az emberi nagyság." A közigazgatásban eltöltött éveim alatt az egyre bonyolultabbá váló jogszabályi hátteret próbáltam meg az ügyfeleknek közérthetően elmagyarázni. Munkatársaimat is kértem, hogy az építési törvény felolvasása helyett hétköznapi példákkal világosítsák fel a hozzánk fordulókat. Sopron építészetéért pedig igyekeztem mindig a legjobb döntést hozni az időről időre változó építési törvény keretei között – mondta befejezésül a kitüntetett.