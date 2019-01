Díjjal ismerték el

Kósa István „Sopron sportjáért" díjat kapott a várostól. Fotó: Magasi

A síelés hozta közelebb a sportszervezéshez Kósa Istvánt, aki Miskolcról került Sopronba évtizedekkel ezelőtt. A mélyépítő mérnök mindig is szerette a mozgást, s legalább ennyire a szervezést, amit a közösségért tenni akarás tett igazán eredményessé. A megyei beruházási vállalat volt műszaki ellenőre ma már nyugdíjas, munkakedvéből, aktivitásából azonban nem veszített semmit.– A síelés volt az első nagy szerelem, s persze a foci. 1980-ban kerültem a városi síszövetséghez, ’83-ban lettem megyei elnök. Brennbergnél akkor építettük például a sípályát. De jött a klímaváltozás, meg a rendszerváltás, hóból egyre kevesebbet hoztak a telek, viszont bármikor ki lehetett menni az osztrák profi pályákra. Ezen a területen tehát nem volt már sok minden tennivaló, megvoltak viszont a sportos kapcsolataink, így az akkori sportiroda mellett a tömegsportok szervezésére tértünk át – meséli lendületesen a hetvenkét éves sportember. Következetesen többes számban beszél, mert sem a sikereket, sem a díjat nem tartja csakis önmaga eredményének. Csapatban dolgozik és gondolkodik.– Kilenc szakosztállyal működik a városi szövetség, felnőtt tagjaink kispályás labdarúgásban, asztaliteniszben, röplabdában, teniszben, tollaslabdában, természetjárásban, sakkban, síben és korcsolyában sportolhatnak nálunk amatőr szinten. A szövetség közfeladatot lát el, a munkát önkéntesek végzik, a költségeket persze térítjük, de fizetést senki sem kap. Szervezünk, intézünk, mert az eredmény örömet szerez – mondja mosolyogva Kósa István.– Néhány éve megkaptam a Sopronért Emlékérmet, már csak emiatt is óriási meglepetés volt nekem, hogy most „Sopron sportjáért" díjjal tisztelt meg a közgyűlés. Örültem neki, mert ez igazolása annak, hogy a szövetség és annak önkéntesei jól végzik vállalásukat – mondta befejezésül a kitüntetett.