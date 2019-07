Cserediákokkal színesebb a világ

Jó hangulatú társaságot alkotnak a japán, török és magyar fiatalok. Balról a fogadóanya, Zsanett, Ikebe Naho, Boros Árpi, nővére, Alíz, Koray Adigüzel és Boros Ábel. Fotó: Magasi

Kópházán a háromgyermekes Borosné Gréczy Zsanett és férje, Kornél hét éve vesznek részt cserediákok fogadásában. A szülők annak idején egyetemistaként az USA-ban tapasztalták meg a vendégdiákok izgalmas életét. Így nem volt kérdéses, hogy idehaza aktívan közreműködjenek a külföldi fiatalok pártfogásában. Zsanett tavaly óta a cserediákprogram nemzetközi szervezetének (AFS) soproni körzetelnöke is egyben. Három gyermekük közül a legnagyobb, Ábel nemrég tért vissza Dél-Karolinából, ahol egy tanévet ült iskolapadban. A másik két testvér, Alíz és a legkisebb, Árpi egyelőre csak odahaza, s nem távoli országban élvezi a cserediákság előnyeit.– Először 2012-ben fogadtunk tanulót Thaiföldről, azóta olasz, indiai, ausztrál, egyiptomi és török fiatalok találtak ideiglenes otthonra nálunk. Legutóbb egy japán kislánynak lehettünk „pótszülei". Valamennyien soproni középiskolában tanultak, s közülük többen magyarnyelv-vizsgát is tettek. A mi gyermekeinknek is hasznos az ittlétük, hiszen más nyelvvel, kultúrával, hagyományokkal ismerkedhetnek meg. Kitárul és színesebbé válik előttük a nagyvilág – említi a fogadóanya Zsanett.A nemsokára Tokióba hazainduló Ikebe Naho mellett a török fiatalember, Koray Adigüzel is élvezi a Boros család vendégszeretetét. Az ifjú korábban már tartózkodott egy évet Zsanettéknél, és úgy megszerette őket, hogy karácsonykor, s most is, friss isztambuli érettségijével azonnal Kópházára utazott. A japán és a török fiatalok ittlétük során bejárták már egész Magyarországot. Szerintük a magyarok nagyon kedvesek, s a konyhájuk is ínycsiklandó. Jó hírét viszik hazánknak. Mindketten magyarnyelv-vizsgát is szereztek.Zsanett-től megtudtuk, hogy a fogadócsaládok megszabhatják, mennyi időre – két hétre, három hónapra, fél évre vagy egész tanévre – vállalják a külföldi diák elhelyezését. Azok is bátran jelentkezhetnek, akik csak magyarul beszélnek, mert a fiatalok rendkívül tanulékonyak. Az önkéntes családok számára az AFS támogatást nyújt, amely fedezi a diák utazási költségeit, iskolai étkezését, biztosítását. Az érdeklődők részletes információt a www.afs.hu oldalon szerezhetnek. Az AFS július végéig várja a fogadócsaládok jelentkezését.