Csak óvatosan a Lőver körúton Sopronban!

Sebességkorlátozás is érvénybe lépett a Lőver körúton, ahol a parkoló autók miatt a beláthatóság is nehezebb. Fotó: Magasi

– Az uszoda építése miatt a tehergépjárművek megnövekedett forgalmára is számítani kell a Lőver körúton, különösen az Erzsébet-kert és az uszoda közötti szakaszon.A parkoló autók miatt a beláthatóság változott, a Fenyves sorról kikanyarodóknak fokozottan figyelniük kell. A megváltozott körülmények miatt harmincas sebességkorlátozás is életbe lépett – sorolta a változásokat Kovács Miklós alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője.A Lőver körúton tehát nagyon kell most – és még jó ideig – figyelniük a közlekedőknek, gyalogos, kerékpáros és autós egyaránt körültekintően közlekedjen.