Csábít a Várkerület és a Fő tér - adventi nyitány vásárral, zenével Sopronban - fotók

Sopron felvette legszebb fényruháját

– mondta többek között az adventi vásár megnyitóján Fodor Tamás polgármester. Városszerte kigyúltak az ünnepvárás fényei és programok segítik a karácsonyvárást, az ünnepre hangolódást.Az ünnepi fények a legtöbb utcában már pénteken felgyúltak, a Várkerület és a Fő tér díszvilágítása várta meg a szombat esti, ünnepélyes megnyitót. A Mária-szobornál felállított színpadon Fodor Tamás polgármester beszélt a legszebb ünnepünket megelőző várakozásról.Az ajándékozásban is sokat segít az adventi vásár. – Az advent arról is szól, hogy nem önmagunkkal, hanem másokkal törődünk, készülődünk, hogy örömet szerezhessünk a szeretteinknek. Az ajándékozásban segít az adventi vásár is, a ráhangolódásban pedig azok a programok, amik kísérik a rendezvényt – mondta többek között a megnyitón. A hideg téli estén persze a forralt bor és az illatosan gőzölgő tea fogyott a legjobban, de sokan voltak kíváncsiak a faházak kínálataira is. Finom falatokból nincs hiány; a hurkától a lángosig, a pop-corntól a kürtőskalácsig van választék, ahogy ajándéktárgyakból is: mézes finomságok, kézműves szappanok, sapka, táska, ékszer... – vastag pénztárcát vigyen magával, aki kilátogat.De álljon meg a színpad közelében is, ahol a hétfők kivételével mindennap lesznek fellépők, helyi művészeti csoportok, iskolák és sztárvendégek is. A Fő tér a kisgyerekes családok célpontja lesz, a gyönyörű mindenki karácsonyfája mellett a hagyományos báránysimogató várja a kicsiket, sok helyen érdemes fényképezkedni az óriási diótörő, a rénszarvasszán vagy az angyalszárnyak mellett. A kisvasút külön attrakció lesz, a megnyitóra az még nem készült el. A minőségi, egyedi ajándékot keresők a Fő téren találják a soproni kézművesek sátrát, aki pedig a jótékonykodást is fontosnak tartja, a Várkerületen megtalálja a Rotary és a Lions Club pavilonját is. De nem csak a belvárosban van advent, külön készült a Jereván közössége is. Karácsonyváró adventi barkácsolós játszóházat és vásárt tartottak szombaton a Lackner-iskolában, a Teleki Pál út 22. előtti területen pedig a lakótelep saját adventi koszorúján gyújtották meg tegnap az első gyertyát. A város nagy adventi koszorúján tegnap este a Fő téren gyulladt ki advent első lángja. Még három vasárnap, és itt a karácsony.